$!Reniega Vargas Landeros por plazo para nueva audiencia; FGE acusa omisión de funcionarios

El Alcalde desaforado de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, cuestionó el plazo concedido por un Juez de Control para que encare su próxima audiencia inicial por ejercicio indebido del servicio público.

Este 11 de junio, Vargas Landeros y 8 ex colaboradores en el Ayuntamiento de Ahome acudieron a la Sede de Justicia Penal en Culiacán a una audiencia en que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Sinaloa les acusaría por el presunto arrendamiento irregular de 126 vehículos por 171 millones de pesos.

Sin embargo, tres de los involucrados dijeron que no tenían las copias de la carpeta de investigación, la cual es de 22 tomos y 15 mil 474 hojas, por lo que sus abogados no estaban preparados para debatir en la audiencia y postergaron la audiencia.

El equipo legal de Gerardo Vargas y los demás ex funcionarios involucrados pidieron 30 días como plazo para volver a audiencia, pero el Juez de Control, Carlos Alberto Herrera, los citó el 3 de julio a las 9:30 horas, 22 días después.

“Quiero expresar con toda claridad que mantengo plena confianza en el sistema de justicia mexicano y en sus instituciones. Como ciudadano comprometido con la legalidad, la transparencia y el Estado de Derecho, acataré los tiempos y decisiones del proceso judicial, aun cuando considero que el plazo otorgado representa un reto considerable para una defensa integral.

“Reitero mi compromiso de colaborar de forma respetuosa y responsable con las autoridades, convencido de que la verdad siempre sale a la luz y se hará justicia”, difundió el Alcalde desaforado de Ahome en sus redes sociales.

“Creo firmemente en la fortaleza de nuestras instituciones y en la capacidad del sistema judicial para garantizar un proceso justo, imparcial y equitativo para todas las partes involucradas”, manifestó.

Tras el intento fallido de formular la imputación, la Fiscalía General del Estado acusó a Vargas Landeros, así como a otros ex funcionarios, de ser omisos en el proceso, ya que ellos no recogieron las copias de la carpeta de investigación pese a que los citaron para ello.

En un comunicado, también defendió que el 5 de mayo tuvieron otra audiencia previa a este 11 de junio, a la cual solo se presentaron dos de los nueve ex funcionarios involucrados: Julio César Romanillo Montoya, ex Secretario de Seguridad Pública Municipal; y Fausto Rubén Ibarra Celis, ex titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Ahome.