$!Renueva Cabildo de Culiacán comisiones y autoriza baja de 50 vehículos chatarra

“Se autoriza la enajenación de forma directa de 50 vehículos como desechos ferrosos, tomando en consideración el precio del kilo que se tenga al momento de su venta en virtud de la falta de participantes e intereses públicos en el proceso de licitación pública”, compartió Torres Ramos.

El Regidor Rigoberto Torres Ramos explicó que esta medida se tomó debido a la falta de participantes interesados en procesos de licitación previos, por lo que las unidades se venderán tomando como base el precio del kilo que se tenga de chatarra al momento de la operación.

En materia de Hacienda, el Cabildo autorizó la enajenación directa de vehículos oficiales que se encuentran en calidad de desechos ferrosos.

En Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada este 29 de mayo, regidores del Ayuntamiento de Culiacán aprobaron por unanimidad una serie de dictámenes que contemplan desde la reestructuración de comisiones internas hasta la depuración de 50 vehículos municipales considerados chatarra.

Uno de los puntos centrales de la jornada fue la aprobación de la solicitud de la Regidora Cinthia Valenzuela Langarica para la creación de tres nuevas comisiones y el cambio de presidencia en la Comisión de Igualdad, Género, Diversidad Sexual e Inclusión.

Durante la sesión de cabildo, se destacó la importancia de las áreas de Desarrollo Económico, Atención a la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes, y Bienestar Animal.

En este sentido, se resaltó que el Ayuntamiento ya proyecta inversiones millonarias para la creación de un Centro de Bienestar Animal.

Por su parte la Comisión de Atención a la Familia subrayó que esta nueva área buscará enfrentar retos estructurales como la desigualdad económica y la violencia intrafamiliar en el municipio.

Asimismo, se aprobó el depósito en el relleno sanitario de mobiliario, equipo de cómputo y radiocomunicación inservible.

Según el dictamen presentado por el Regidor Juan Guadalupe Pimentel Valdez, estos bienes carecen de valor comercial y fueron declarados oficialmente como chatarra tras no recibir propuestas económicas en el proceso de enajenación.

“Se autoriza el depósito para el desechamiento y destrucción en el relleno sanitario del mobiliario y estantería, equipo de cómputo y otros muebles considerados chatarra y con valor de desecho por la falta de propuestas económicas e interés público del proceso de afinación” señaló Pimentel Valdez.

La sesión también dio luz verde a diversas solicitudes de jubilación.

En total, se aprobaron los retiros de tres elementos de la Policía Municipal Preventiva con dos por retiro anticipado y uno por jubilación ordinaria.

También cinco trabajadores sindicalizados al servicio del Ayuntamiento, quienes cumplieron con los requisitos del contrato colectivo vigente con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán.

En el apartado de asuntos generales, el Regidor presidente de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas fijó un posicionamiento sobre las altas temperaturas que azotan a Culiacán.

En la sesión se alertó sobre el fenómeno de las islas de calor urbanas provocado por un modelo de crecimiento que prioriza el concreto sobre las áreas verdes, lo que impacta directamente en la economía de las familias a través de altos recibos de luz.

Propuso, desde la visión del Partido Verde, impulsar infraestructura verde y arborización como una necesidad urgente y no como un lujo.

Además, se destacó el éxito del “Mundialito Culiacán 2026”, evento que congregó a miles de familias y niños en espacios deportivos, destacando testimonios de entrenadores y participantes que calificaron la experiencia como inolvidable para la convivencia comunitaria.

La sesión concluyó tras el desahogo de los 10 puntos del orden del día, reafirmando el compromiso del pleno con la transparencia y el orden administrativo.