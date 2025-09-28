$!Renueva el PAN líderes municipales en Sinaloa con elección interna

El Partido Acción Nacional renovó a los dirigentes de sus Comités Directivos Municipales en todo el estado, en un proceso interno que buscó actualizar la estructura.

Los nuevos dirigentes municipales, quienes tomarán protesta y asumirán funciones en los próximos días, son los siguientes en Mazatlán Nadia Haydee Vega Olivas, en Angostura Carmen Marina Soberanes Pérez, en Concordia Valentín Zamudio Castañeda, en Cosalá Martha Ofelia Vaal Rodríguez, en Rosario Verónica Montaño Cisneros, y en Elota Braulia Lucía Briseño Mendoza.

Así como en Escuinapa José Antonio Raygoza Astorga, en San Ignacio Natividad Rodríguez Mellado, en Sinaloa de Leyva Abigail Bojórquez López, en Badiraguato Modesta Medina Benítez, en Navolato Patricia Arellano Rojas, en Salvador Alvarado Roberto Gastélum Castro, en Ahome Gabriela Rodríguez González, en Culiacán Eduardo Ortiz Hernández, en Choix Erika Del Rosario Cota Espinoza, en Guasave José Julián Valdez Veliz, en Mocorito María del Rosario Gaxiola Camacho y en El Fuerte Reyna Rosario Medina Cruz.

Con esta renovación, el PAN busca consolidar su presencia territorial, en futuros procesos electorales, informó Wendy Barajas Cortés, presidenta del PAN en Sinaloa.