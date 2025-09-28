$!Renueva el PAN líderes municipales en Sinaloa con elección interna

El Partido Acción Nacional renovó a los dirigentes de sus Comités Directivos Municipales en todo el estado, en un proceso interno que buscó actualizar la estructura.
Los nuevos dirigentes municipales, quienes tomarán protesta y asumirán funciones en los próximos días, son los siguientes en Mazatlán Nadia Haydee Vega Olivas, en Angostura Carmen Marina Soberanes Pérez, en Concordia Valentín Zamudio Castañeda, en Cosalá Martha Ofelia Vaal Rodríguez, en Rosario Verónica Montaño Cisneros, y en Elota Braulia Lucía Briseño Mendoza.
Así como en Escuinapa José Antonio Raygoza Astorga, en San Ignacio Natividad Rodríguez Mellado, en Sinaloa de Leyva Abigail Bojórquez López, en Badiraguato Modesta Medina Benítez, en Navolato Patricia Arellano Rojas, en Salvador Alvarado Roberto Gastélum Castro, en Ahome Gabriela Rodríguez González, en Culiacán Eduardo Ortiz Hernández, en Choix Erika Del Rosario Cota Espinoza, en Guasave José Julián Valdez Veliz, en Mocorito María del Rosario Gaxiola Camacho y en El Fuerte Reyna Rosario Medina Cruz.
Con esta renovación, el PAN busca consolidar su presencia territorial, en futuros procesos electorales, informó Wendy Barajas Cortés, presidenta del PAN en Sinaloa.
“Quiero felicitar de todo corazón a las y los panistas de nuestro estado que participaron en las asambleas municipales. Gracias a su compromiso y entusiasmo, logramos llevar a cabo un ejercicio democrático ejemplar, en el que tuvieron la oportunidad de elegir, a través del voto, a quienes serán los nuevos dirigentes de nuestros comités directivos municipales”, expuso Barajas Cortés en un comunicado.
“Hoy, Acción Nacional vuelve a demostrar que nuestra fuerza radica en la participación activa de la militancia, en la confianza en nuestras instituciones internas y en la convicción de que solo unidos podemos construir un mejor futuro para Sinaloa y para México”.