$!Renueva mural la preparatoria Emiliano Zapata de la UAS

La Unidad Académica Preparatoria Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma de Sinaloa ha renovado uno de sus murales más representativos, sumándose a las actividades conmemorativas por el 57 aniversario del plantel. Esta intervención busca activamente transformar los espacios educativos a través del arte.

La obra se centra en la temática de “La Paz” y fue dirigida por el Taller de Artes Visuales, bajo la coordinación del profesor Dante Aguilera Benítez.

“Planteé que fuera una niña, en la idea de que desde pequeños debemos de tomar las riendas, educar a los niños a construir una sociedad de paz, la niña tiene una paloma en las manos para dar a entender que la paz está en nuestras manos, buscar esa paz que tanto anhelamos”, expresó Aguilera Benítez.