$!Renueva mural la preparatoria Emiliano Zapata de la UAS

La Unidad Académica Preparatoria Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma de Sinaloa ha renovado uno de sus murales más representativos, sumándose a las actividades conmemorativas por el 57 aniversario del plantel. Esta intervención busca activamente transformar los espacios educativos a través del arte.
La obra se centra en la temática de “La Paz” y fue dirigida por el Taller de Artes Visuales, bajo la coordinación del profesor Dante Aguilera Benítez.
“Planteé que fuera una niña, en la idea de que desde pequeños debemos de tomar las riendas, educar a los niños a construir una sociedad de paz, la niña tiene una paloma en las manos para dar a entender que la paz está en nuestras manos, buscar esa paz que tanto anhelamos”, expresó Aguilera Benítez.
El proceso de creación fue un ejercicio conjunto en el que los estudiantes integrantes del taller de artes visuales participaron activamente en cada fase. En el proyecto se integraron estudiantes desde primero hasta tercer año, quienes colaboraron en el trazo inicial, el bocetaje y el fondeado.
“Hay estudiantes desde primero hasta tercer año, ellos son los que se integran en el proceso de la elaboración, en el bocetaje y fondeado”, señaló.
El docente detalló que la pieza es de gran formato y se ejecutó empleando la técnica de acrílico con pintura mural, utilizando un delineador con pincel fino, lo que permitió a los alumnos experimentar con distintos estilos y materiales.
Benítez destacó que este tipo de proyectos son cruciales ya que abonan de manera activa a la formación integral del alumnado, fortaleciendo habilidades como la creatividad y el trabajo colaborativo. Subrayó la importancia del impulso que la Casa Rosalina proporciona al arte y la cultura, al ofrecer espacios como este para que los jóvenes puedan expresarse.