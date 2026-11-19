CULIACÁN._ Con un llamado a participar de manera activa en las sesiones y trabajo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, desde su ámbito de representación social, para continuar fortaleciendo las políticas públicas en materia de seguridad, la Gobernadora Graciela Domínguez Nava entregó sus nombramientos a los nuevos miembros de la Coordinación General de dicho organismo, propuestos por la misma ciudadanía. Al darles la bienvenida, la Mandataria celebró que las nuevas y nuevos representantes de la sociedad civil que se integran a la Coordinación General, se convertirán en faro y luz equitativa, igualitaria y plural de la observancia y evaluación de la seguridad pública en el estado. “En estas condiciones, sociedad y gobierno, debemos seguir trabajando por un Sinaloa seguro, en paz y con mayor justicia y bienestar social para todas y todos los sinaloenses”, dijo, de acuerdo a un comunicado.

Domínguez Nava destacó que este es un proceso importante en materia de seguridad, democracia y participación ciudadana, no solo porque como lo mandata la ley, hoy se cumple con la renovación del órgano ciudadano que se encarga de observar y evaluar las políticas de seguridad pública en Sinaloa, sino porque, por primera vez, la integración de dicho órgano colegiado se hace observando el principio de paridad de género, consolidando la incorporación de perfiles que reflejan la diversidad y pluralidad de la sociedad civil. La Gobernadora precisó que la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública es una instancia de observación y evaluación ciudadana, encargada de analizar de manera integral la problemática social de la violencia y la inseguridad, siempre proponiendo soluciones y alternativas para la construcción de paz. “Como gobierno somos conscientes de que la participación ciudadana organizada constituye un elemento fundamental para fortalecer la confianza de la población en las instituciones de seguridad pública, mejorar el diseño y evaluación de las políticas públicas y consolidar un enfoque democrático en la gobernanza de la seguridad”, reconoció. Para concluir, la Gobernadora, en su carácter de presidenta del Consejo Estatal de Seguridad Pública, invitó a los nuevos miembros a cumplir cabalmente con las obligaciones y atribuciones inherentes a su encargo, a participar de manera activa en las sesiones y trabajo del Consejo, desde su ámbito de representación, para el fortalecimiento de las políticas públicas en materia de seguridad, anteponiendo siempre el interés general y el bienestar del pueblo de Sinaloa.