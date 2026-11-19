CULIACÁN._ Con un llamado a participar de manera activa en las sesiones y trabajo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, desde su ámbito de representación social, para continuar fortaleciendo las políticas públicas en materia de seguridad, la Gobernadora Graciela Domínguez Nava entregó sus nombramientos a los nuevos miembros de la Coordinación General de dicho organismo, propuestos por la misma ciudadanía.
Al darles la bienvenida, la Mandataria celebró que las nuevas y nuevos representantes de la sociedad civil que se integran a la Coordinación General, se convertirán en faro y luz equitativa, igualitaria y plural de la observancia y evaluación de la seguridad pública en el estado.
“En estas condiciones, sociedad y gobierno, debemos seguir trabajando por un Sinaloa seguro, en paz y con mayor justicia y bienestar social para todas y todos los sinaloenses”, dijo, de acuerdo a un comunicado.
Domínguez Nava destacó que este es un proceso importante en materia de seguridad, democracia y participación ciudadana, no solo porque como lo mandata la ley, hoy se cumple con la renovación del órgano ciudadano que se encarga de observar y evaluar las políticas de seguridad pública en Sinaloa, sino porque, por primera vez, la integración de dicho órgano colegiado se hace observando el principio de paridad de género, consolidando la incorporación de perfiles que reflejan la diversidad y pluralidad de la sociedad civil.
La Gobernadora precisó que la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública es una instancia de observación y evaluación ciudadana, encargada de analizar de manera integral la problemática social de la violencia y la inseguridad, siempre proponiendo soluciones y alternativas para la construcción de paz.
“Como gobierno somos conscientes de que la participación ciudadana organizada constituye un elemento fundamental para fortalecer la confianza de la población en las instituciones de seguridad pública, mejorar el diseño y evaluación de las políticas públicas y consolidar un enfoque democrático en la gobernanza de la seguridad”, reconoció.
Para concluir, la Gobernadora, en su carácter de presidenta del Consejo Estatal de Seguridad Pública, invitó a los nuevos miembros a cumplir cabalmente con las obligaciones y atribuciones inherentes a su encargo, a participar de manera activa en las sesiones y trabajo del Consejo, desde su ámbito de representación, para el fortalecimiento de las políticas públicas en materia de seguridad, anteponiendo siempre el interés general y el bienestar del pueblo de Sinaloa.
La bienvenida al evento protocolario estuvo a cargo del titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Jenny del Rincón, quien dio lectura al decreto que resultó en la elección de los cinco nuevos miembros, con sus respectivos cinco suplentes, escogidos de entre 60 propuestas que organismos de la sociedad civil hicieron llegar atendiendo la convocatoria respectiva.
Explicó que los criterios para la designación de estos representantes de la sociedad son en primer lugar, que fueran personas de reconocido prestigio, alta estimación y solvencia moral, y que se satisfaga el principio de paridad de género.
“Derivado del análisis exhaustivo de cada uno de los expedientes, y con el propósito de garantizar una integración plural, representativa e incluyente de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, se han considerado como criterios rectores la paridad de género y la participación de los diversos sectores de la sociedad civil”, informó.
Asistieron también el Secretario General de Gobierno, César Julio Saucedo Barrón; y el sSecretario de Seguridad Pública, general Sinuhé Téllez López.
Nuevos integrantes
Luis Fernando Serrano Palazuelos. Propietario
Saúl Alfredo Robles Chávez. Suplente
Natalie Elizabeth Henderson Inzunza. Propietaria
Yanette Garza Bayliss. Suplente
Karla Fernanda García Beltrán. Propietaria
Susana Ecacterine Espinoza Sandoval. Suplente
Yamel Guadalupe Rubio Rocha. Propietaria
Blanca Karina Zepeda Monárrez. Suplente
Jesús Olivia Gaxiola Sánchez. Propietaria
Marlene Angélica León Fontes. Suplente.