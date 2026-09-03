$!Renuncia Alba Virgen Montes al PAS tras 14 años de militancia

Alba Virgen Montes Álvarez renunció al Partido Sinaloense tras 14 años de militancia ininterrumpida desde su fundación en 2012.

La política guasavense entregó este miércoles un oficio formal dirigido al presidente del Comité Directivo Estatal, Robespierre Lizárraga Otero, para presentar su renuncia a la afiliación y militancia.

“Hoy de manera voluntaria, libre y soberana decido cerrar el ciclo en el PAS. Me despido reiterando mi infinito agradecimiento con la militancia y al gran líder el Maestro Cuén QPD”, señala su carta.

Agradeció en especial al fundador del partido, Héctor Melesio Cuén Ojeda, por las oportunidades brindadas en su trayectoria.