Renuncia Dámaso Castro, Vicefiscal de Sinaloa señalado por EU de nexos con Los Chapitos

Dámaso Castro Zaavedra renunció a la Vicefiscalía General del Estado de Sinaloa después de permanecer seis meses separado del cargo por los señalamientos de autoridades de Estados Unidos sobre sus presuntos vínculos con el grupo criminal “Los Chapitos”.

La Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó que el funcionario presentó su renuncia el pasado 5 de noviembre, luego de que en mayo solicitara una licencia sin goce de sueldo para atender los requerimientos institucionales relacionados con las acusaciones en su contra.

“Él presentó su renuncia a la institución la semana pasada, el día 5 de noviembre”, declaró este miércoles en el conservatorio del Supremo Tribunal de Justicia en la Feria Internacional del Libro de Culiacán.

Castro Zaavedra solicitó licencia el 5 de mayo, seis días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera pública una acusación contra 10 funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico.

En el expediente presentado ante una Corte federal de Nueva York, el entonces vicefiscal fue señalado de presuntamente recibir alrededor de 11 mil dólares mensuales de “Los Chapitos” a cambio de proporcionar protección e información sobre operativos de seguridad.

La acusación también lo identificó con el alias de “Culiacán Regio” y sostuvo que habría filtrado información sobre investigaciones y acciones contra integrantes de esa facción del Cártel de Sinaloa.

Estos señalamientos corresponden a la acusación de autoridades estadounidenses y no constituyen por sí mismos una sentencia condenatoria.

Durante el periodo de licencia, la Vicefiscalía General quedó a cargo de José Roberto Quiñonez Coronado, quien fue designado como encargado del despacho tras la separación de Castro Zaavedra.

Cuestionada sobre si habrá un nuevo nombramiento para ocupar la titularidad de la Vicefiscalía, Sánchez Kondo indicó que Quiñonez Coronado se mantiene como encargado.

“Desde el momento en que se autoriza la licencia sin goce de sueldo, se nombra a una persona encargada de la Vicefiscalía General de ese despacho y él está en este momento de encargado”, explicó.

La renuncia se presenta después de que, en agosto, la propia Fiscal anticipara que la situación laboral de Castro Zaavedra tendría que resolverse en noviembre, al concluir el permiso de seis meses.

En aquella ocasión, Sánchez Kondo señaló que, si el funcionario no se reincorporaba a sus actividades al término de la licencia, legalmente correspondía presentar su renuncia.