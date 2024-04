La renuncia de Claudia Tiznado Flores a la candidatura de la coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa a la Diputación por el Distrito 24 de Escuinapa fue por acuerdo político y no por amenazas del crimen organizado, aseguró Roxana Rubio Valdez, dirigente estatal del PAN en Sinaloa.

“No hubo en ningún momento todo lo que se está diciendo en redes, la verdad que me alarma toda esa situación”, afirmó.

“En ningún momento esto está involucrado ni el crimen organizado, ni en ningún momento me ha amenazado el maestro Cuén, en ningún momento me lo pidieron del Tercer Piso. Sí lo quiero dejar muy claro, porque sí han estado con muchas especulaciones y no fue así”.

Este viernes, Claudia Tiznado Flores anunció a través de sus redes sociales sobre su renuncia a la candidatura para contender por la Diputación que corresponde al Distrito 24 electoral.

Noroeste buscó al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa para verificar si había sido notificado, señalando que tendrían hasta el mismo día para hacerlo, en tanto, sería un tema de la coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa o del PAN, partido que abanderaba a la aspirante.

“Tu servidora fue ayer a su casa a pedirle amablemente que me renunciara a la candidatura ya que habíamos llegado a un acuerdo políticamente para siglar a alguien del Partido Sinaloense. Fue un acuerdo Nacional del PAN y fue un acuerdo estatal del PAN en la mesa política”, detalló Rubio Valdez.

“Me firmó, yo le dije ‘doctora, está en todo usted en su postura de firmarme, de no firmarme’, ella decidió firmarme y así fueron las cosas”.

Esta es la segunda ocasión que un aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por PRI, PAN y PRD renuncia a la candidatura. Anteriormente Manuel Pineda Domínguez declinó su intención de contender por la Alcaldía de Rosario.

“Lo del doctor Pineda ya quedó claro, fue una renuncia que él me envió, totalmente”, informó.

“Esa sí fue una decisión totalmente de él. La doctora ya traía este trabajo, la doctora ya estaba siglada por el Partido Acción Nacional, ahí sí acepto mi responsabilidad, yo fui quien me desplacé de Mazatlán a Escuinapa para pedirle de favor que aceptara la renuncia a la candidatura”.