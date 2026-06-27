Renuncia de Feliciano Castro no deja ‘gran hueco’ en la Secretaría de Economía: Coparmex

CULIACÁN._ La renuncia de Feliciano Castro Meléndrez a la Secretaría de Economía de Sinaloa no representa una pérdida para el estado, pues no realizó proyectos para el rescate de la economía afectada por ola de violencia, consideró Martha Reyes Zazueta.

La presidenta de Coparmex Sinaloa señaló que la salida del ahora ex Secretario evidencia una práctica en la que algunos funcionarios utilizan los cargos públicos como plataforma para proyectos políticos personales, en lugar de enfocarse en atender la crisis económica y de seguridad que enfrenta la entidad.

“Realmente no deja un gran hueco porque cuáles fueron los proyectos que realizó para el rescate de Sinaloa que podamos nosotros extrañar... No extrañaremos nada porque no hubo algo trascendental que impacte a lo que estamos viviendo ahorita en Sinaloa”, expresó.

Reyes Zazueta sostuvo que la ciudadanía deberá valorar los resultados del actual gobierno rumbo al proceso electoral de 2027 y cuestionó qué podrán ofrecer quienes buscan mantenerse en cargos públicos.

“¿Con qué cara, con qué calidad moral van a ir y decir qué hicieron por Sinaloa? Si no hemos tenido resultados, tenemos inseguridad y tenemos una crisis económica. ¿Qué van a ofrecerle al pueblo? ¿Historias, excusas?”, declaró.

Respecto a la designación del próximo titular de la Secretaría de Economía, la presidenta de Coparmex señaló que más allá de si proviene del sector empresarial o político, es indispensable que exista disposición para trabajar de manera coordinada con la iniciativa privada.

“Debería de ser un equipo de empresarios con gobierno para poder trabajar en la Secretaría de Economía. No importa si es un político o un empresario, pero que tenga la humildad, la empatía y la solidaridad de trabajar en equipo”, afirmó.

La dirigente también aseguró que el Gobierno del Estado ha mantenido cerradas las puertas al diálogo con el sector empresarial.

Indicó que, como parte de la Intercamaral de Culiacán, han enviado dos oficios solicitando una reunión con la Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, sin obtener respuesta.

“No ha tenido ni la empatía ni la voluntad... de trabajar con los empresarios. No ha intentado y nosotros hemos querido hacerlo y no lo hemos logrado. Ella está más para obedecer que para trabajar en equipo”, dijo.

Las declaraciones de la líder empresarial se dieron luego de que el pasado miércoles se confirmó la renuncia de Castro Meléndrez como titular de la Secretaría de Economía estatal.

El ex funcionario informó que continuará participando en el proyecto de la Cuarta Transformación desde fuera de la administración estatal, aunque hasta el momento no se han dado a conocer los motivos específicos de su salida.