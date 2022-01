No hay marcha atrás sobre la renuncia a Acción Nacional por parte de Adolfo Beltrán Corrales, anunció el legislador, sin embargo, dijo que no será militante, pero que siempre será panista, esto después de las agresiones que sufrió en el marco de las elecciones internas del PAN, por las cuales puso una denuncia ante la Fiscalía el 20 de diciembre.

“Independientemente que renuncie a la militancia yo seguiré con los ideales del partido, que anda extraviado en este momento, no tenemos una ideología muy clara, yo seguiré actuando como he actuado porque es mi forma de vida”, manifestó el legislador todavía coordinador del grupo parlamentario del PAN, descartando dejar la diputación.

El pasado 19 de diciembre, cuando se realizaron las elecciones por la nueva dirigente del PAN, sin dar mayores detalles por ser parte de la carpeta de investigación, mencionó que se le privó de usar su celular, llegaron a su domicilio civiles armados donde se encontraba su familia y ahora tienen miedo; el día de los hechos sus vecinos llamaron al 911 y no llegó la ayuda, pero descartó que lo privaron de su libertad, sino que lo retuvieron en el lugar, y tampoco lo golpearon.

También dijo que deja abierta la puerta por si es necesario regresar, además el Dirigente Juan Carlos Estrada le pidió hablar con él antes de que acudiera a presentar la renuncia que ya informó por redes sociales que presentará al partido, pero por seguridad tuvo que salir de la ciudad y no lo ha visto.

Respecto al PAN en el Congreso, dijo que la legisladora Giovanna Morachis Paperini hará una buena labor como representante albiazul, una vez que se quede sola y deje de existir el grupo parlamentario, que también quitará el voto del partido en la Junta de Coordinación Política.

“Tengo 27 años trabajando en el partido, apoyando en diferentes trincheras y lo seguiré haciendo, pero en favor de la lógica y la mística panista, pero ya no seré militante”, dijo, “los motivos que influyen en mi renuncia son los hechos que fueron públicos y es un tema muy difícil de comentar, me han pedido que no declare, ese es el fundamento, no hay fundamento que no sea ese”, refirió sobre las agresiones.

Respecto a las declaraciones del Gobernador Rubén Rocha Moya en las que aseguró que el legislador albiazul no había denunciado, poniendo en duda la veracidad de las agresiones a su persona, dijo que no sabe si hay coordinación del Ejecutivo con la FIscalía General del Estado, ya que sí denunció al día siguiente que sucedieron los hechos.

También señaló que no tiene problema con Roxana Rubio Valdez o cualquier otra persona que siga en el partido, ante cualquier cambio que haya al interior del Comité Estatal del PAN enfatizó que su decisión de renunciar está tomada, no se debe a ninguna persona, sino por seguridad de él y su familia.