Renuncia Feliciano Castro Meléndrez a la Secretaría de Economía de Sinaloa

Feliciano Castro Meléndrez dejó este miércoles 24 de junio la titularidad de la Secretaría de Economía del Gobierno de Sinaloa, de acuerdo con información confirmada por fuentes del Poder Ejecutivo estatal.

La separación del cargo se produce después de formar parte de la administración pública estatal en distintas responsabilidades.

Antes de asumir la conducción de la Secretaría de Economía, Castro Meléndrez ocupó la Secretaría General de Gobierno, función que comenzó a desempeñar el 2 de octubre de 2024.

Su llegada a esa posición se dio tras la salida de Enrique Inzunza Cázarez, quien obtuvo un escaño en el Senado de la República por Sinaloa en los comicios de 2024 y dejó vacante el cargo al integrarse a sus labores legislativas a nivel federal.

Hasta el momento, el Gobierno estatal no ha informado públicamente quién asumirá la titularidad de la Secretaría de Economía tras la renuncia de Castro Meléndrez.