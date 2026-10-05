Renuncia Francisco Antonio Castañeda a la dirección de CVIVE

Francisco Antonio Castañeda Verduzco presentó su renuncia con carácter irrevocable como director general de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, cargo que dejará a partir de este lunes 5 de octubre.

A través de un escrito dirigido a la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, Castañeda Verduzco informó su decisión y señaló que se debe a asuntos personales y familiares que requieren de su atención.

“De manera personal y familiar requiero de tiempo para resolver asuntos particulares que necesitan de mi atención total de manera oportuna y a la brevedad posible”, expuso en la carta.

Castañeda Verduzco señaló que ocupó la dirección general de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa desde el 23 de marzo de 2022.

En su mensaje de despedida, agradeció a la Gobernadora por el respaldo recibido durante su gestión y reconoció también al personal que integró la administración estatal.

De manera particular, destacó al titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Francisco Javier Barrón Aguayo, así como a su equipo de trabajo, por el apoyo y la relación que mantuvieron durante su paso por la dependencia.

El ahora ex funcionario destacó entre las acciones realizadas durante su gestión los trabajos de regularización de propiedades, asignación de predios, mejoramiento de viviendas y entrega de títulos de propiedad.

“Logramos avanzar en la medida de las posibilidades presupuestales y jurídicas en tener un Estado más justo con resultados concretos en la regularización de propiedades, asignación de predios, mejoramiento de viviendas y en entrega de títulos de propiedad”, señaló.

Castañeda Verduzco también reconoció al personal de CVIVE por su trabajo y disposición para atender las necesidades de las familias sinaloenses, particularmente de aquellas que enfrentan condiciones de vulnerabilidad en materia de vivienda.

El funcionario se desempeñó durante más de cuatro años al frente de la Comisión. Documentos oficiales publicados este año todavía lo identifican como director general de CVIVE, entre ellos la declaratoria de culminación del proceso de extinción, administración, transferencia y liquidación del extinto Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa.

En febrero de este año, por ejemplo, la Comisión participó en el proceso para brindar certeza jurídica a 100 familias desplazadas en Choix, mediante la donación de un predio al organismo y la posterior elaboración e inscripción de las escrituras correspondientes.

En su carta de renuncia, Castañeda Verduzco manifestó que continuará a disposición de la administración estatal y expresó su deseo de que Sinaloa continúe avanzando en materia de bienestar y justicia social.

“Estoy seguro que con su gestión al frente de la administración estatal seguiremos hacia un mejor Sinaloa más igualitario en beneficio de la población”, concluyó.