Renuncia Ramón Gallegos a Subsecretaría de Agricultura; busca coordinación de Morena en Navolato

Ramón Gallegos Araiza presentó este lunes su renuncia irrevocable como Subsecretario de Agricultura del Gobierno de Sinaloa para buscar la coordinación municipal de los comités de Defensa de la Transformación de Morena en Navolato, con la intención de participar en el proceso político rumbo a la Alcaldía.

El ex funcionario informó que entregó su renuncia por la mañana a la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, y agradeció la oportunidad de formar parte de la administración estatal desde el inicio del Gobierno de Rubén Rocha Moya.

“Les comunico que he presentado ante nuestra gobernadora interina, la licenciada Graciela Domínguez Nava, mi renuncia con carácter irrevocable al cargo de Subsecretario de Agricultura del Gobierno del Estado de Sinaloa”, declaró.

Gallegos Araiza anunció públicamente su interés en registrarse como coordinador municipal de los comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Navolato, figura partidista vinculada al proceso interno de Morena rumbo a las próximas elecciones.

El aspirante sostuvo que busca aportar su experiencia en la función pública y su trayectoria como productor agrícola para atender las necesidades del municipio.

“Navolato merece seguir avanzando, que su gente debe ser escuchada y que el desarrollo de nuestro municipio debe construirse desde el territorio, cerca de las comunidades y de la mano con la sociedad”, expresó.

Ante los cuestionamientos sobre la posibilidad de que Morena recupere la Alcaldía de Navolato, señaló que considera necesario fortalecer el liderazgo, el trabajo comunitario y la participación ciudadana, además de atender las demandas de la población.

Gallegos Araiza afirmó que tiene arraigo en el Municipio, donde nació y reside, y aseguró que conoce de primera mano las necesidades de sus habitantes.

Sobre el proceso interno, dijo que espera que se desarrolle de manera transparente y que respetará la decisión que tome Morena, incluso si el resultado favorece a otro aspirante.

“Soy muy disciplinado, soy muy institucional, entonces todo lo que venga de la mano de nuestro partido, nosotros apoyaremos a quien quede en su momento y obviamente trabajaremos de la mano, juntos, unidos”, manifestó.

También descartó que su salida de la Subsecretaría deje pendientes, al señalar que el secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel, ha mantenido la coordinación con el sector y la atención a los productores.

El ex funcionario aseguró que continuará con su actividad como productor agrícola, labor que dijo desempeñar desde hace más de 25 años, y que mantendrá cercanía con el sector independientemente de la responsabilidad política que asuma.