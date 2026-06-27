Renuncia titular de Sebides, ahora va por registro de Morena

Omar López Campos renunció a la titularidad de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Sustentable de Sinaloa para registrarse en el proceso interno de Morena que definirá la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional.
A través de redes sociales anunció que había renunciado a su cargo al frente de la dependencia, minutos antes del registro a realizarse este mismo sábado en Ciudad de México.
“Me encuentro en Ciudad de México para atender la convocatoria de nuestro movimiento y registrarme como aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Sinaloa”.
“He presentado mi renuncia como titular a la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Sustentable para dedicarme de lleno a este proceso interno”, afirmó.