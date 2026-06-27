Culiacán
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Proceso

Renuncia titular de Sebides, ahora va por registro de Morena

El funcionario se suma al proceso a realizarse este mismo sábado en Ciudad de México y en el que participarán al menos seis políticos más
Daniela Flores |
27/06/2026 07:35
27/06/2026 07:35

Omar López Campos renunció a la titularidad de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Sustentable de Sinaloa para registrarse en el proceso interno de Morena que definirá la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional.

A través de redes sociales anunció que había renunciado a su cargo al frente de la dependencia, minutos antes del registro a realizarse este mismo sábado en Ciudad de México.

“Me encuentro en Ciudad de México para atender la convocatoria de nuestro movimiento y registrarme como aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Sinaloa”.

“He presentado mi renuncia como titular a la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Sustentable para dedicarme de lleno a este proceso interno”, afirmó.

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