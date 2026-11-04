$!Renuncia Yeraldine Bonilla a la Secretaría General de Gobierno

Yeraldine Bonilla Valverde confirmó este miércoles 4 de noviembre, a través de sus redes sociales, que presentó su renuncia como Secretaria General de Gobierno de Sinaloa, decisión que comunicó a la Gobernadora Graciela Domínguez Nava.

En un comunicado, agradeció a Domínguez Nava la oportunidad de haber formado parte de su administración y le deseó éxito en esta nueva etapa al frente del Poder Ejecutivo estatal.

También expresó su agradecimiento al Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, por haberle dado la oportunidad de convertirse en la primera mujer en ocupar la Secretaría General de Gobierno en Sinaloa.

En su mensaje, Bonilla Valverde recordó también su paso por el Poder Ejecutivo como Gobernadora interina, cargo que desempeñó durante algunos meses.

“Sinaloa es un Estado maravilloso. Haber sido la primera Gobernadora, ha sido para mí el más alto honor en mi vida. Entregué todo mi esfuerzo y energía en esos meses en los que me permitieron servirle a las y los sinaloenses”, escribió.

Yeraldine Bonilla asumió por primera vez la Secretaría General de Gobierno el 24 de octubre de 2025, cuando Rubén Rocha Moya le tomó protesta en sustitución de Feliciano Castro Meléndrez. Con este nombramiento se convirtió en la primera mujer en ocupar esta responsabilidad en la entidad.