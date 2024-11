Renuncian 99 policías de Culiacán para evitar examen de control y confianza

CULIACÁN._ Hasta 99 policías municipales de Culiacán han renunciado de la corporación, a fin de no realizar un examen de control y confianza a cargo de la Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional.

La cifra fue revelada por el Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, quien indicó que a partir de este 20 de noviembre, los elementos de la corporación local viajarán en grupos hacia la CDMX para someterse a este filtro.

El periodo de estos exámenes se entendería hasta el 3 de diciembre, de acuerdo con el Secretario.

El 16 de noviembre, el Secretario precisó que, tras esas bajas, en total serían evaluados mil 50 efectivos de la Policía Municipal.

Ese mismo día, advirtió que quienes desistan a realizar el examen, tendrían que abandonar la corporación.

“Personal que no se presente, o que no vaya, tendría que quedar fuera definitivamente. Eso ya es una situación que manejará el responsable que es el Presidente Municipal, la Policía Municipal, pero con todo el apoyo que se le está brindando”, dijo Gerardo Mérida.

No obstante, el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, defendió en su conferencia La Semanera del 18 de noviembre, que los 99 agentes pidieron su baja de manera voluntaria, para realizar la prueba de control.

“A ningún policía les estamos pidiendo la renuncia obligatoria, que quede claro, claro, claro. Nosotros no le quitamos el trabajo a nadie y menos a los policías que son los que necesitamos, ¿de acuerdo? ningún policía puede decir con qué se le está pidiendo la renuncia obligatoria”, precisó el Gobernador.

“Hay quienes dicen ‘yo ya no quiero ir al examen’, entonces se retiran voluntariamente”.

Subrayó que, incluso si algún elemento no pasa la prueba, por cuestiones que no representen un riesgo para la ciudadanía, les reubicarían dentro de la estructura administrativa.

“Si el policía sale no apto, en el examen de control y confianza, pero no tiene problemas toxicológicos, ese policía hay que dejarlo que trabaje con nosotros, nomás no puede usar armas, se lo impide porque no pasa el examen. Pero ya tengo yo la instrucción, no lo dejen, denle tareas administrativas, que puede hacerlas sin armas porque no quiero que estemos corriendo personas que sustentan a sus familias con su salario”, sostuvo Rocha Moya.