Renuncian Martín Vega y Rosario Sarabia a la bancada del PAS en Congreso de Sinaloa

Martín Vega Álvarez y Rosario Sarabia Soto renunciaron al grupo parlamentario del Partido Sinaloense para unirse a la bancada de Morena, por medio de una conferencia de prensa este miércoles en el Congreso de Sinaloa.

“En mi caso muy particular, es la identidad con un proyecto que inició hace algunos años, del cual yo formé parte y que gracias a ese proyecto llamado Cuarta Transformación es como llegamos a esta legislatura emanados del Partido Sinaloense”, declaró Sarabia Soto.

No hay conflicto alguno, aclaró la legisladora que pertenecía al PAS, sin embargo, es por identificarse con un proyecto y beneficiar a las ciudadanía, aseguró la representante del Distrito 24 Rosario y Escuinapa.

Considerando que pueden hacer más por sus distritos de la mano de Rubén Rocha Moya y priorizando los beneficios de la ciudadanía, agradecieron el espacio que tuvieron en el Partido Sinaloense y a todo el equipo, en especial al líder moral Héctor Melesio Cuén Ojeda, así como a la Coordinadora Alba Virgen Montes Álvarez.

“Hemos decidido, con la compañera, sumarnos a la fracción parlamentaria de Morena, este cambio obedece a buscar más y mejores beneficios para las comunidades o grupos a los que pertenecemos”, manifestó Vega Álvarez, primer legislador indígena electo como tal, quien enumeró necesidades de las comunidades indígenas.

“Es por eso que he decidido sumarme al grupo parlamentario de Morena y de los cuales, en su mayoría me dieron la victoria en las pasadas elecciones, igual reitero que no hay ningún problema, alguna fricción o algún roce con los compañeros, de hecho son excelentes compañeros, igual agradecer a todas las personas que militan y son parte del equipo de asesores del Partido Sinaloense”, agregó.

La renuncia es al grupo parlamentario, en el caso de la Diputada Sarabia Soto explicó que siempre fue militante y miembro activa de Morena, mientras que Vega Álvarez no precisó si se afiliaría al partido de Morena, ahora que se unió a la bancada.

“No lo considero una traición, pues el maestro siempre tuvo conocimiento de mi origen, de donde yo emanaba políticamente, por lo tanto no lo considero una traición, nunca fui una persona que ocultara mi identidad, por el proyecto de la Cuarta transformación siempre fui muy transparente y así me conduje en todo este tiempo”, enfatizó la ex pasista.

El antecedente de esta misma semana con el Partido Sinaloense es que Claudia Valdez Aguilar, Alcaldesa de Rosario, se deslindó del PAS, así también lo hizo también hizo dos días antes la Alcaldesa de Cosalá, Carla Úrsula Corrales.

Al iniciar la 64 Legislatura, Morena se posicionó como primera fuerza, después el PRI y el PAS con ocho integrantes cada uno, pero con el reciente movimiento el Partido Sinaloense pasa a ser la tercera fuerza.

Ahora el Partido Sinaloense, que inició con 8 integrantes, quedará con las siguientes personas:

Elizabeth Chía Galaviz

Alba Virgen Montes Álvarez

Luz Verónica Avilez Rochín

Gene René Bojórquez Ruiz

Viridiana Camacho Millán

María del Rosario Osuna Gutiérrez