Reorganiza IEES comisiones y formaliza titulares de áreas rumbo a elecciones de 2027

El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa reorganizó sus comisiones permanentes y formalizó los nombramientos de tres titulares de áreas técnicas, como parte de los ajustes internos del organismo de cara al proceso electoral local de 2026-2027.

Durante una sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó una nueva integración de sus 10 comisiones permanentes, luego de la incorporación de Alfredo Camacho Ibarra como consejero electoral.

Camacho Ibarra presidirá la Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral y de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral, así como la Comisión Temporal de Capacitación Electoral.

En la nueva distribución, Martín González Burgos encabezará las comisiones de Organización Electoral y Quejas; Carmen Julieta Rodríguez Campos estará al frente de Prerrogativas y Partidos Políticos, y Normatividad.

Judith Gabriela López Del Rincón presidirá Educación Cívica y Participación Ciudadana, así como Fortalecimiento Institucional; Marisol Quevedo González encabezará Igualdad de Género y Derechos Humanos, y Comunicación, mientras que Yuridia Jaretssy Galán Villaseñor estará al frente de Innovación Tecnológica.

El Consejo General también ratificó la integración de la Comisión Temporal para el Voto de la Ciudadanía Sinaloense en el Extranjero, presidida por Galán Villaseñor, con Martín González Burgos y Carmen Julieta Rodríguez Campos como integrantes.

Además, formalizó los nombramientos de tres funcionarias que ya se desempeñaban como encargadas de despacho: Juliana Araujo Coronel, como titular de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos; Gloria Icela García Cuadras, en la Unidad Técnica de lo Contencioso, y María Manuela Rubio Cebreros, al frente de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y Derechos Humanos.

Las designaciones se aprobaron después de revisar los perfiles curriculares y realizar entrevistas los días 5 y 6 de noviembre, en las que se valoraron competencias de liderazgo, comunicación, profesionalismo e integridad.

Por otra parte, el Consejo General aprobó el Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2027, presentado por el Consejero Presidente, Arturo Fajardo Mejía.

El acuerdo se sustentó en el artículo 149 Bis C, fracción XV, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. Sin embargo, el organismo no detalló públicamente las auditorías, revisiones o actividades específicas que contempla el programa para el próximo año.