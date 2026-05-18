Repara Japac línea de 16 pulgadas: seis colonias del sector Centro se quedan sin agua

Debido a la falla de una línea de agua potable de 16 pulgadas ocurrida esta mañana, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán desplegó cuadrillas y maquinaria pesada para realizar reparaciones de emergencia en el sector Centro de la ciudad.

Para garantizar la seguridad y permitir las maniobras de la maquinaria pesada, la Dirección de Tránsito Municipal determinó el cierre total a la circulación en puntos estratégicos.

Actualmente, se encuentran bloqueadas la Calle Miguel Hidalgo, en su cruce con Teófilo Noris, y la Calle Vicente Riva Palacio, a la altura de la esquina con Benito Juárez.

Se exhorta a los automovilistas a circular con extrema precaución y seguir las rutas alternas señaladas por los agentes viales.

Los trabajos de reparación han obligado a la suspensión del servicio de agua potable en un amplio sector de la ciudad.

Según el reporte oficial de Japac, las colonias afectadas son Centro, Vallado Viejo, Recursos Hidráulicos, Centro Sinaloa, Miguel Alemán y Jorge Almada.



Se estima que las labores concluyan durante la tarde, permitiendo que el suministro de agua comience a normalizarse después de las 03:00 horas de este mismo día.

La Japac agradeció la paciencia de la ciudadanía y puso a disposición la línea Aquatel 073 para cualquier duda o reporte adicional relacionado con estas obras.