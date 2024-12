$!Reparte Gobierno de Sinaloa respaldo económico a restauranteros afectados por violencia de Altata, Navolato

“Sabemos de esta situación que estamos viviendo en esta entiendas, es por eso que no nada más tenemos la encomienda de venir a atender con estos programas sino de darle continuidad a la reactivación económica de este importante municipio”, compartió.

La bolsa de este programa contempla dispersar 62.5 millones de pesos entre comerciantes, tianguistas y ambulantes de Culiacán y restaurentos de Navolato.

El Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya reconoció que el puerto se ha visto afectado por la crisis de seguridad que ha bajado la afluencia de turismo a la zona. Además, destacó que el apoyo económico no pondrá restricciones en cómo gastarlo.

“Altata aquí, realmente se llena, se retaca, uno quiere meterse el domingo el sábado pero no puede y luego ahora que no tengan nada y que no venga nadie pues eso lo recienten mucho”.

“Ese es un apoyo para restauranteras y restauranteros que se ayuden ahorita tantito, que si solo les va a ayudar para pagar la luz páguela, que si les va a ayudar para comprar producto y venderlo, háganlo. Ustedes sabrán qué es lo que necesitan”, subrayó.