Reporta AARC panorama favorable por lluvias tempranas y escurrimientos a presas

Las precipitaciones registradas durante los últimos días en la región han generado un panorama optimista para el sector agrícola de Culiacán, al presentarse de manera anticipada y registrarse ya los primeros escurrimientos de consideración hacia las cuencas de las presas.

Roberto Bazúa Campaña, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, destacó que estas lluvias son favorables para el gremio, especialmente porque ocurren en un momento donde no hay cultivos en pie que puedan verse afectados.

“Las lluvias son muy buenas en estas fechas, sobre todo las lluvias que empiezan a darse en la sierra, donde las cuencas de las presas, que ya hay registros de escurrimientos considerables”, señaló Bazúa Campaña.

Explicó que, en un año normal, las trillas de maíz suelen extenderse hasta finales de junio, sin embargo, debido a las altas temperaturas de la temporada, el ciclo del grano se acortó y las cosechas concluyeron tres semanas antes de lo previsto.

“Ahorita en estas condiciones de esta temporada, que el maíz se terminó de trillar temprano y ya iniciaron las lluvias, estamos bien. Todo es favorable 100 por ciento”, afirmó.

Además del beneficio directo a los embalses, las lluvias han favorecido el entorno urbano, ayudando a la limpieza y revitalización de los árboles en la ciudad.

En el sector productivo, se reportan beneficios para los árboles frutales, como el mango, así como para los productores de las zonas serranas y de temporal.

Se prevé que la continuidad de estas precipitaciones beneficie significativamente al sector ganadero mediante la recuperación de los pastizales.

A diferencia de otros años donde el periodo de lluvias se desplaza hacia mediados de julio, el inicio temprano en junio abre la posibilidad de una buena temporada para el sector primario.

Pese al optimismo por el inicio del temporal, la AARC hizo un llamado a la población y a los productores a no bajar la guardia en el manejo del recurso hídrico.

“Hago un llamado a todos a cuidar el agua, es el recurso natural más preciado que tenemos y no porque tengamos agua suficiente, siempre hay que estar cuidando el agua”, enfatizó.

Hasta el momento, las autoridades y el gremio agrícola no reportan contingencias, desbordamientos de ríos ni afectaciones a la población, ya que el suelo ha absorbido de manera adecuada el agua de las primeras lluvias.