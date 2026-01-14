Reporta Agricultura ante el Congreso de Sinaloa avance en pagos al maíz, apoyo a lluvias y programas para productores

El Secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel, presentó ante el Congreso del Estado un informe sobre los principales programas aplicados durante el último año, en el que resaltó avances en la comercialización de granos, acciones para enfrentar la sequía y apoyos directos a productores agrícolas y pecuarios.

Durante su comparecencia con motivo del Cuarto Informe de Gobierno, el funcionario expuso que uno de los temas centrales fue la gestión para liberar recursos pendientes a favor de los maiceros sinaloenses.

Detalló que el apoyo federal extraordinario de 750 pesos por tonelada de maíz registra un cumplimiento del 99 por ciento y ha beneficiado a más de 24 mil productores del Estado.

Indicó que, aunque el programa había cerrado en diciembre de 2024, se realizaron gestiones ante la Secretaría de Agricultura federal para reabrirlo y atender expedientes que ya contaban con dictamen positivo, con el fin de que ningún agricultor quedara fuera del esquema.

En el caso del trigo panificable, informó que desde el 28 de noviembre de 2025 comenzó la dispersión de recursos por un monto de 80 millones de pesos, destinados a cubrir hasta 190 mil toneladas correspondientes al ciclo otoño–invierno.

Otro de los ejes presentados fue el programa de estimulación de lluvias, al que se asignaron 10.8 millones de pesos para la realización de 120 vuelos.

De acuerdo con los datos expuestos, antes de iniciar esta estrategia las presas del estado se encontraban al 6.1 por ciento de su capacidad, mientras que al cierre del programa, el 21 de octubre, el almacenamiento alcanzó el 48.2 por ciento, con una captación de 7 mil 657 millones de metros cúbicos.

En materia de apoyos directos, Bello Esquivel destacó la operación del programa Fertilizantes para el Bienestar, mediante el cual se distribuyeron más de 115 mil toneladas de insumos sin costo para cubrir 392 mil 124 hectáreas.

Este esquema, señaló, benefició a 59 mil 146 productores, de los cuales cerca de 20 mil son mujeres que laboran en el sector rural.

Respecto al ámbito pecuario, el Secretario afirmó que Sinaloa conserva el estatus sanitario libre de influenza aviar y del gusano barrenador.

Para ello, dijo, se invirtieron más de 17 millones de pesos en puntos de verificación donde se inspeccionaron más de 286 mil bovinos.

Añadió que también se canalizaron 15.7 millones de pesos al programa de mejoramiento genético, con la entrega de sementales de registro y dosis de semen de alta calidad, con el objetivo de elevar la productividad y competitividad de la ganadería sinaloense.

Sostuvo que las acciones presentadas forman parte de una estrategia integral para dar estabilidad al campo frente a los retos climáticos y de mercado que ha enfrentado la entidad en los últimos ciclos agrícolas.