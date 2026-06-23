Reporta Alcaldesa menos de 10 alcantarillas sin tapa tras lluvias en Culiacán

La Presidenta Municipal de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, informó que, tras los operativos de vigilancia y atención ciudadana derivados de las recientes lluvias, se tienen contabilizados menos de 10 reportes activos por falta de tapas en alcantarillas o rejillas pluviales en la ciudad.

Ramos Villarreal aseguró que los casos detectados se han atendido de manera oportuna a través de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán.

“Al día de hoy creo que eran un poco menos de 10, no eran más de 10. Igual se van reportando las que no tienen, las que están quebradas, pero al día de hoy no excede de 10”, puntualizó.

Según detalló, actualmente la cifra de alcantarillas dañadas o ausentes no excede la decena, y las que han sido reportadas ya se encuentran bajo proceso de atención o debidamente reparadas.

Ante esta problemática, hizo un exhorto a la conciencia ciudadana para evitar la compra de materiales de dudosa procedencia.

“Como ciudadanos, hay que ser conscientes si nosotros hacemos el consumo de esto... sabemos que es algo que evidentemente fue sustraído de donde no debería”, señaló.

Asimismo, pidió a la población seguir utilizando los teléfonos de reportes de la oficina de la alcaldía para señalar cualquier desperfecto en las vialidades, sin importar si es en su colonia o en zonas por las que solo transitan.

Respecto a la posibilidad de sustituir las tapas de hierro por unas de plástico como una medida implementada en otras ciudades para inhibir el robo, la Alcaldesa señaló que dicha transición requeriría una evaluación previa.

“Tendría que hacerse la evaluación. Al día de hoy, pues son con las que siempre hemos contado y es el tipo de material que utilizamos”, explicó.

reiteró que la prioridad actual es la reposición inmediata para garantizar la seguridad de los peatones y automovilistas.