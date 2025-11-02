$!Reporta autoridad de Culiacán 2 detenciones y 48 atenciones médicas en panteones de Culiacán

El operativo, que se llevó a cabo de 8:00 a 17:00 horas, permitió brindar atención a los ciudadanos que acudieron a los 85 panteones del municipio y sus sindicaturas, destacando el Panteón 21 de Marzo, que recibió a 24 mil 500 personas y 6 mil 800 vehículos durante ambas jornadas.

El operativo comprendió un esfuerzo conjunto entre autoridades municipales, estatales y federales para garantizar la seguridad y asistencia a la población durante los días 1 y 2 de noviembre.

El operativo cerró sin hechos de seguridad graves en panteones, pero se registraron dos detenciones por faltas al bando de policía y 48 atenciones médicas.

CULIACÁN._ Con un total de 110 mil 834 visitantes y 27 mil 360 vehículos, finalizó Operativo Interinstitucional de Protección Civil, Panteones 2025.

El despliegue incluyó recorridos a pie, vigilancia estacionaria y patrullajes preventivos coordinados entre la Policía Estatal, Guardia Nacional, Defensa, Protección Civil Municipal, Cruz Roja, Bomberos, DIF Municipal, Salud Municipal, Parques y Jardines, Aseo y Limpia, Dirección de Panteones, así como elementos de Vialidad y Preventivos de la SSPyTM.

Además de garantizar la seguridad, el personal de Vialidad brindó asistencia directa a los visitantes: orientación vial, apoyo a personas mayores y agilización de la circulación en zonas de alta afluencia. Durante el operativo se realizaron tres apoyos viales a automovilistas que sufrieron fallas mecánicas.

Protección Civil Municipal, en coordinación con Cruz Roja, atendió a 48 personas, principalmente por deshidratación, mientras que personal de Salud Municipal instaló puntos de hidratación en los panteones más concurridos, asegurando la asistencia médica y preventiva a los visitantes.

Asimismo, se supervisaron 590 puestos semifijos para garantizar el cumplimiento de medidas de seguridad.

Durante el operativo, únicamente se registraron dos detenciones por faltas al Bando de Policía y Justicia Cívica en el Panteón Guadalupano, sin que se reportaran incidentes graves, lo que permitió que la tradición se desarrollara en un ambiente familiar, ordenado y seguro.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal reconoció la colaboración de la ciudadanía y reafirmó su compromiso de mantener la tranquilidad, garantizar la asistencia a la población y fortalecer la coordinación institucional para el desarrollo seguro de nuestras tradiciones.