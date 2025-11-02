$!Reporta autoridad de Culiacán 2 detenciones y 48 atenciones médicas en panteones de Culiacán

CULIACÁN._ Con un total de 110 mil 834 visitantes y 27 mil 360 vehículos, finalizó Operativo Interinstitucional de Protección Civil, Panteones 2025.
El operativo cerró sin hechos de seguridad graves en panteones, pero se registraron dos detenciones por faltas al bando de policía y 48 atenciones médicas.
El operativo comprendió un esfuerzo conjunto entre autoridades municipales, estatales y federales para garantizar la seguridad y asistencia a la población durante los días 1 y 2 de noviembre.
El operativo, que se llevó a cabo de 8:00 a 17:00 horas, permitió brindar atención a los ciudadanos que acudieron a los 85 panteones del municipio y sus sindicaturas, destacando el Panteón 21 de Marzo, que recibió a 24 mil 500 personas y 6 mil 800 vehículos durante ambas jornadas.
El despliegue incluyó recorridos a pie, vigilancia estacionaria y patrullajes preventivos coordinados entre la Policía Estatal, Guardia Nacional, Defensa, Protección Civil Municipal, Cruz Roja, Bomberos, DIF Municipal, Salud Municipal, Parques y Jardines, Aseo y Limpia, Dirección de Panteones, así como elementos de Vialidad y Preventivos de la SSPyTM.
Además de garantizar la seguridad, el personal de Vialidad brindó asistencia directa a los visitantes: orientación vial, apoyo a personas mayores y agilización de la circulación en zonas de alta afluencia. Durante el operativo se realizaron tres apoyos viales a automovilistas que sufrieron fallas mecánicas.
Protección Civil Municipal, en coordinación con Cruz Roja, atendió a 48 personas, principalmente por deshidratación, mientras que personal de Salud Municipal instaló puntos de hidratación en los panteones más concurridos, asegurando la asistencia médica y preventiva a los visitantes.
Asimismo, se supervisaron 590 puestos semifijos para garantizar el cumplimiento de medidas de seguridad.
Durante el operativo, únicamente se registraron dos detenciones por faltas al Bando de Policía y Justicia Cívica en el Panteón Guadalupano, sin que se reportaran incidentes graves, lo que permitió que la tradición se desarrollara en un ambiente familiar, ordenado y seguro.
La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal reconoció la colaboración de la ciudadanía y reafirmó su compromiso de mantener la tranquilidad, garantizar la asistencia a la población y fortalecer la coordinación institucional para el desarrollo seguro de nuestras tradiciones.