Reporta Canirac balance positivo en restaurantes de Culiacán por el Mundial

CULIACÁN._ El sector restaurantero de Culiacán reportó un balance positivo tras la conclusión del Mundial de Futbol 2026, logrando mantener los niveles de consumo en una época que tradicionalmente tiende a la baja.

Karla Fernanda García Beltrán, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Culiacán, explicó que, aunque no todos los establecimientos optaron por transmitir los encuentros, el torneo generó un movimiento generalizado que benefició a todo el gremio.

“En nivel general sí, fue funcional, tuvimos muy buena esta activación, independientemente de los que no estuvieron transmitiendo”, compartió.

Durante el desarrollo del Mundial, los conceptos más favorecidos fueron aquellos enfocados en menús botaneros, destacando la demanda de productos como mariscos, pizzas, alitas y diversos tipos de comida rápida.

Algunos negocios incluso desarrollaron platillos temáticos para capitalizar la euforia de la afición.

Respecto a la gran final, celebrada el pasado domingo, se observó que el horario del mediodía no resultó ser el más óptimo para el flujo de comensales; sin embargo, las reservaciones anticipadas permitieron que los establecimientos registraran una permanencia prolongada de clientes, lo que derivó en un consumo sostenido a través de la sobremesa.

Tras el cierre del evento deportivo, el sector enfrenta ahora el reto del periodo vacacional de verano, etapa que por naturaleza representa una disminución en la afluencia de clientes.

La industria prevé que esta tendencia se extienda durante los próximos tres o cuatro meses, debido a que las familias priorizan sus gastos en las vacaciones y posteriormente en los preparativos para el regreso a clases.

“Por naturaleza esta temporada es baja para el sector, lo que nosotros y las estrategias que nosotros hacemos y trabajamos en este periodo es al menos no bajarnos más del porcentaje”, señaló García Beltrán.

Para contrarrestar este panorama, Canirac ha puesto en marcha diversas iniciativas y alianzas con la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Secretaría de Educación Pública y Cultura para ofrecer descuentos especiales tanto a personal administrativo como a docentes y alumnos.



García Beltrán también compartió que se mantiene la promoción de puntos icónicos de la ciudad para incentivar el turismo local y recordar a la ciudadanía la oferta culinaria disponible.

Finalmente, señaló que los restaurantes están implementando paquetes y ofertas diseñadas específicamente para las familias que permanecen en la ciudad durante este verano.