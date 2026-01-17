Reporta Canirac cierre de al menos 15 restaurantes durante enero en Culiacán

CULIACÁN._ Al menos 15 restaurantes afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados han cerrado sus puertas en Culiacán en lo que va de enero, reportó Karla Fernanda García Beltrán.

La dirigente del organismo explicó que el arranque de 2026 ha sido particularmente complicado, ya que la cuesta de enero se ha profundizado por factores que el sector arrastra desde la pandemia y que se agravaron durante 2025, en medio de la crisis de seguridad en la ciudad.

García Beltrán aseguró que varios de los cierres ya estaban definidos desde finales del año pasado, luego de análisis financieros que concluyeron en la inviabilidad de continuar operando.

“Ahorita nosotros tuvimos una baja de aproximadamente 15 afiliados, entonces más o menos por ahí va”, apuntó.

“La decisión, algunos ya la tenían tomada desde el cierre, no dieron un cierre de año y ya la decisión ya estaba tomada. Las decisiones no se toman de una un día para otro, viene un cierto análisis previo y ya con una fecha para la conclusión”.

García Beltrán advirtió que 2026 será un año retador para la industria restaurantera, en el que alcanzar los indicadores y metas requerirá un esfuerzo triplicado, por lo que no descartó que algunos establecimientos realicen ajustes en su operación.

A esto, dijo, se suman nuevas cargas fiscales, el incremento al salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y el aumento en los costos de insumos y servicios.

“Ha sido compleja, y va a ser retante... Estamos conscientes que va a ser un reto durante todo el 2026. El esfuerzo va a ser triplicado para todos”, subrayó.

Respecto al comportamiento del mercado, la líder empresarial indicó que la afluencia de clientes se mantiene inestable y sectorizada, ya que no todos los restaurantes presentan el mismo desempeño.

“No hay un movimiento ni hacia arriba ni hacia abajo, otros sí han aumentado, pero ahora el sector realmente su comportamiento es sectorizado, no es general. Antes hablábamos de una comunidad que a todos nos iba bien y a todos nos iba bien. Hoy, ya es sectorizado”.

Añadió que los horarios nocturnos no han mostrado una recuperación, manteniéndose en su mayoría con cierres alrededor de las 23:00 horas.

“Los horarios hasta ahorita nocturnos, pues no hemos tenido un avance. Los que siguen operando en su horario habitual hasta las 11 siguen operando igual y no hemos tenido algún crecimiento”.

“El horario se sigue manejando igual, no el horario del restaurante que opera en el horario nocturno es su límite a las 11:00 de la noche”.

García Beltrán señaló que los restauranteros están replanteando sus estrategias para sostener la operación, mediante la diversificación de servicios como catering, eventos y entregas a domicilio, así como un reenfoque en la propuesta gastronómica, priorizando el valor del alimento sobre el espectáculo, ante un consumidor más cauteloso en su gasto.

“Va a haber un retorno a darle otra vez ese valor al plato que me voy a comer, al alimento, a la comida, a la gastronomía. Que cada restaurante va a ir midiendo y va a ir analizando qué propuestas va a dar en el mercado”, dijo.