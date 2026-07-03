Reporta Canirac incremento y nuevas aperturas de restaurantes en Culiacán

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados reportó un balance positivo al cierre de junio, impulsado por aperturas de restaurantes y una agenda de eventos que permitió mantener el dinamismo económico en la ciudad.

Karla Fernanda García Beltrán, presidenta de Canirac Culiacán, informó que celebraciones como el Día del Padre y el ambiente generado por las competencias internacionales de futbol fueron determinantes para que el sector se mantuviera activo y en una ruta de crecimiento.

“Estamos muy emocionados con el resultado de junio, tuvimos fechas que nos ayudaron para alcanzar algunos objetivos e indicadores, sobre todo el seguirnos manteniendo activos”, informó.

También compartió que la visibilidad de nuevas aperturas y aperturas de negocios sugiere que se están cumpliendo las metas de reactivación.

Para el gremio, el hecho de que no se estén registrando cierres definitivos de cortinas es una señal de que los empresarios han logrado descifrar un nuevo modelo de operación que garantiza su permanencia en el mercado tras periodos de dificultad.

“Hemos visto que ha habido aperturas y reaperturas del mismo sector, entonces quiere decir que el objetivo se está cumpliendo con el solo hecho de estar viendo las activaciones y las aperturas”, compartió.

Ante el inicio de las vacaciones escolares, que generalmente representan una temporada baja para el sector debido a la salida de familias de la ciudad, los restauranteros han diseñado un plan de acción preventivo.

Esta estrategia consiste en generar alianzas estratégicas y programas de lealtad con instituciones como la Universidad Autónoma de Sinaloa y empresas privadas con plantillas laborales extensas, con el objetivo de asegurar un flujo constante de clientes a través de promociones dirigidas.

Para los próximos días, el sector apuesta por el entusiasmo de la denominada fiebre del Mundial, incentivando a la población a consumir localmente y aprovechar las ofertas especiales que se estarán difundiendo a través de redes sociales.

Con estas medidas, los restauranteros de Culiacán buscan transformar un periodo habitualmente lento en una oportunidad para consolidar la recuperación económica del municipio.