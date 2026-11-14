Reporta Coparmex Sinaloa extorsiones telefónicas y directas contra empresarios

Empresarios de Sinaloa han sido víctimas de extorsiones tanto por llamadas telefónicas como mediante visitas directas a sus establecimientos, señaló Martha Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex Sinaloa.

La dirigente empresarial advirtió que este tipo de situaciones han ido en aumento y que algunos integrantes del sector han reportado haber recibido llamadas en las que los delincuentes utilizan sus nombres para intentar obtener dinero, además de acercamientos directos en sus negocios.

“Ha habido algunos empresarios que han sido víctimas de extorsión, tanto telefónicas como directas”, declaró.

Reyes Zazueta consideró que la falta de gobernabilidad y los mensajes que, desde su perspectiva, ha enviado el Gobierno generan condiciones de vulnerabilidad para los empresarios, quienes pueden convertirse en objetivos de este tipo de delitos.

Explicó que una de las modalidades consiste en obtener información de los propietarios de negocios para contactarlos telefónicamente y exigirles dinero. En otros casos, las personas que realizan las amenazas acuden directamente a los establecimientos.

El 13 de noviembre la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó que la dependencia no tiene denuncias específicas por cobro de piso a comerciantes y empresarios en Sinaloa.

La funcionaria reconoció que sí existen denuncias formalizadas por extorsión, aunque explicó que las modalidades que tienen identificadas con mayor frecuencia están relacionadas con engaños telefónicos y secuestros virtuales.

“De cobro de piso, no. Específico, no”, respondió Sánchez Kondo al ser cuestionada sobre la existencia de denuncias por este delito.

La Fiscal invitó a comerciantes y ciudadanos que reciban amenazas o sean víctimas de extorsión a formalizar sus denuncias para que la institución pueda iniciar las investigaciones correspondientes.

Por su parte, la presidenta de Coparmex sostuvo que las afectaciones al sector empresarial no se limitan a las llamadas telefónicas, pues también existen reportes de personas que acuden a los establecimientos para intentar extorsionar a sus propietarios.

La dirigente no precisó cuántos empresarios han sido víctimas de estas situaciones ni cuántos casos han sido denunciados ante las autoridades.