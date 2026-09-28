Reporta Culiacán saldo blanco tras lluvias y mantiene listos 25 refugios

El Ayuntamiento de Culiacán reportó saldo blanco durante el fin de semana de lluvias y mantiene identificados 25 refugios temporales ante la posibilidad de que las condiciones meteorológicas generen alguna emergencia.

La Alcaldesa de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, señaló que hasta el momento no ha sido necesario activar los refugios, pero estos se encuentran plenamente identificados y listos para operar en caso de que Protección Civil determine su apertura.

“No ha habido la necesidad, pero los 25 ya los tenemos plenamente identificados y listos para en caso de que haya que activar alguno”, dijo.

Indicó que el Consejo Municipal de Protección Civil permanece instalado de manera permanente y que las dependencias municipales mantienen coordinación con autoridades estatales y federales, así como con las Fuerzas Armadas.

Sobre las lluvias registradas durante el fin de semana, afirmó que Culiacán no presentó incidencias mayores.

“Nosotros en Culiacán no hemos tenido incidencias ahora con estas lluvias”, aseguró.

La Alcaldesa agregó que las cuadrillas municipales de limpieza, parques y jardines y recolección de basura continúan trabajando, particularmente en zonas donde suele acumularse agua.

Explicó que el personal tiene identificadas las calles donde existe mayor escurrimiento y que estas son atendidas de manera prioritaria cuando comienzan las lluvias para evitar que las alcantarillas se obstruyan.

También llamó a la ciudadanía a evitar arrojar basura en alcantarillas, ríos y arroyos, y pidió reportar al Ayuntamiento aquellos residuos que, por sus dimensiones o características, no puedan ser retirados por los camiones recolectores.