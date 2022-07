Reporta Federación tres hospitales de Sinaloa con más del 70% de ocupación por Covid; Estado no muestra datos

La Federación reportó tres hospitales en Sinaloa con más del 70 por ciento de ocupación de camas Covid, según la actualización del 20 de julio.

Sin embargo, no detalla cuántas camas son utilizadas ni cuántas están disponibles, información que tenía disponible de forma pública la Secretaría de Salud estatal pero no ha actualizado desde el pasado 2 de junio.

De acuerdo con datos del Sistema de Información de la Red IRAG actualizados al 20 de julio, Sinaloa tenía al 100 por ciento de ocupación de camas Covid el Hospital General de Zona No. 49 de Los Mochis, al 72 por ciento el Hospital General Regional No. 1 de Culiacán, ambos del IMSS; y al 71 por ciento el Hospital Pediátrico de Sinaloa. Además del Hospital General de Mazatlán estaba al 67 por ciento.

Según la base de datos pública de la Secretaría de Salud estatal que no son actualizados desde el 2 de junio, el IMSS en Culiacán tenía 203 camas para atender a pacientes Covid, y 114 en Ahome, pero no especifica. En Mazatlán informó 90 espacios en hospitales de Salud; y el Hospital Pediátrico de Sinaloa no aparece de forma individual.

Los cuatro hospitales que siguen con mayor ocupación de espacios Covid son el Hospital General de Guamúchil con el 40 por ciento, el Hospital General Regional del ISSSTE “Dr. Manuel Cárdenas de la Vega” con 33 por ciento, el Hospital de Los Mochis con 21 por ciento, y el Hospital General de Culiacán con el 20 por ciento.

Los datos del Sistema de Información de la Red IRAG proviene de las propias fuentes estadísticas de la Secretaría de Salud federal. La actualización de los mismos es responsabilidad de la dependencia.