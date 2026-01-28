Reporta Finanzas avance de 68.2% en metas del Plan Estatal 2022-2027

Al comparecer ante la Comisión de Hacienda Pública y Administración del Congreso del Estado con motivo del Cuarto Informe de Gobierno del Gobernador Rubén Rocha Moya, el Secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Landeros Güicho, afirmó que durante los cuatro años de la actual administración las finanzas públicas se han conducido con responsabilidad, honestidad y sentido social.

Durante la comparecencia, el funcionario estatal informó que, al cierre del cuarto año de gobierno, se registra un avance general del 68.2 por ciento en las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, mientras que en el rubro de Hacienda Pública el cumplimiento alcanza el 77.7 por ciento.

Landeros Güicho detalló que se logró cumplir al 100 por ciento con indicadores como gasto operativo, crecimiento de ingresos propios, calificación en el Sistema de Alertas y coeficiente de distribución de Participaciones Federales.

Asimismo, señaló que Sinaloa avanzó siete posiciones en el diagnóstico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la implementación del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, al pasar del lugar 27 al 20 a nivel nacional.

En materia de deuda, expuso que la entidad ocupa el noveno lugar nacional con menor deuda por habitante y el noveno lugar en menor deuda en relación con los recursos del Fondo General de Participaciones, además del onceavo lugar con menor deuda a largo plazo en relación con el Producto Interno Bruto estatal.

Indicó que Sinaloa se encuentra entre los estados con mejor calidad crediticia, con evaluaciones de Alta a Muy Alta por parte de Fitch Ratings, Moody’s Ratings y S&P Global Ratings.

Gracias a estas condiciones financieras, explicó, el Gobierno del Estado ha podido acceder a mejores tasas de interés para la contratación de créditos, sin comprometer el equilibrio de las finanzas públicas.

En cuanto a ingresos, informó que al cierre estimado de octubre de 2025 el monto total ascendió a 74 mil 700 millones de pesos, lo que representó un incremento de 6.7 por ciento respecto a la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2025. De ese total, 63 mil 911 millones correspondieron a ingresos federales, mientras que los ingresos propios del estado alcanzaron 9 mil 509 millones de pesos.

Estos recursos permitieron ejercer un gasto público de 74 mil 729 millones de pesos durante 2025, priorizando áreas como educación, programas sociales, infraestructura y participaciones a municipios. Del total del gasto, el 58.5 por ciento se destinó al eje de Bienestar Social Sostenible, con una inversión de 43 mil 696 millones de pesos, de los cuales 35 mil 296 millones fueron para educación y 5 mil 698 millones para salud.

“Esta inversión muestra el compromiso del gobernador Rocha en dar soluciones reales a las necesidades de las y los sinaloenses”, expresó el Secretario.

En el rubro social, Landeros Güicho informó que durante la administración se han destinado 7 mil 161 millones de pesos a apoyos y programas sociales, de los cuales 2 mil 097 millones se ejercieron en 2025, en acciones como Bienpesca Estatal, Equipa Sinaloa, apoyos por sequía, compra de semillas, pensión para personas con discapacidad, seguridad, entrega de pangas, motores marinos y útiles escolares.

En materia laboral, destacó beneficios para más de 16 mil trabajadores del magisterio, con aumentos salariales por más de 511 millones de pesos durante 2025, así como el pago de 90.9 millones de pesos en jubilaciones del Issstesin y un abono de 372 millones de pesos a la deuda del Fondo de Pensiones del Estado.

Al referirse a la situación heredada por administraciones anteriores, el funcionario señaló que en 2021 se recibió una deuda a largo plazo de 5 mil 251 millones de pesos, además de pasivos no documentados y adeudos que, en conjunto, sumaban más de 17 mil 141 millones de pesos, de los cuales se proyecta cubrir 14 mil 272 millones hacia 2027.

Durante la sesión, diputadas y diputados de los distintos grupos parlamentarios fijaron posicionamientos. El diputado Ambrocio Chávez Chávez, presidente de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, reconoció la sobriedad y responsabilidad del titular de Finanzas y destacó el enfoque social del gobierno estatal.

Por su parte, legisladores del PAN, PT, PAS y Movimiento Ciudadano señalaron avances en disciplina financiera, apoyo a municipios, atención de pasivos heredados y transparencia, aunque también plantearon inquietudes sobre la contratación de créditos de largo plazo y su impacto en la percepción pública sobre las finanzas estatales.

En respuesta, Landeros Güicho explicó el estatus de los créditos autorizados por el Congreso, detallando que el financiamiento de 2 mil 300 millones de pesos para proyectos de inversión pública se encuentra en distintas etapas de disposición y licitación, y que un segundo crédito autorizado por 2 mil 200 millones de pesos será licitado a partir de marzo.

Al cierre de su comparecencia, el Secretario reiteró su disposición a mantener coordinación con el Poder Legislativo y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.