$!Reporta fundación a un perrito sin vida en enfrentamiento en Villa Juárez, Navolato

Un ataque armado registrado en la sindicatura de Villa Juárez, en el municipio de Navolato, dejó como saldo tres viviendas con impactos de bala y un perrito sin vida, de acuerdo con información difundida por la fundación Balto y Togo Bienestar y Rescate Animal A.C., organización que opera en la ciudad de Culiacán. Los hechos ocurrieron cerca de las 17:00 horas en la sindicatura de Navolato, la tarde de este martes.

Mediante una publicación realizada en su página oficial de Facebook, la fundación informó que el animal perdió la vida como víctima colateral del enfrentamiento armado ocurrido en la zona, donde también se reportaron daños materiales en al menos tres domicilios. La organización señaló que, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y el Servicio Médico Forense, se llevará a cabo el segundo levantamiento de cuerpo de un animal víctima de la violencia en la entidad, como parte del seguimiento institucional del caso.