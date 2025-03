Reporta Gobernador afluencia de 450 mil personas en el primer desfile del Carnaval de Mazatlán 2025

El Gobernador Rubén Rocha Moya informó que en el Desfile del Carnaval de Mazatlán se tuvo una afluencia de 450 mil personas, entre turistas y locales.

El Gobernador celebró la afluencia, en medio de una serie de cambios a la cartelera ante amenazas contra grupos que tocarían durante los días del Carnaval La Perla.

“Quise palpar cómo estaban las cosas, la gente muy motivada, muy entusiasta”, mencionó el Gobernador.

“Me encontré gente de Coahuila, de Durango, de Guadalajara, de la Ciudad de México”.

Señaló que prefirió no presentarse a los eventos nocturnos durante el domingo de Carnaval, pues optó por dar un recorrido por la mañana en la ciudad.

“Tomé la determinación de no quedarme en las festividades, no fui porque había pensado yo ir al Combate Naval y al Desfile, preferí no hacerlo, preferí no estar ahí sino que me permitiera yo mismo hacer un recorrido de cómo estaba Mazatlán”, dijo.

Cabe descartar que el Carnaval Internacional de Mazatlán 2025 se realizó en medio de una crisis de seguridad en el estado, derivada de una pugna del crimen organizado.

La violencia y amenazas directas a cantantes que se presentarían en el carnaval provocaron que cancelaran sus espectáculos Grupo Firme y el dueto Juntos, conformado por Josi Cuén y Jorge Medina, un día antes de que iniciaran las festividades.

En sustitución de ambos grupos se presentaron 90’s Pop Tour y Los Aguilar.

De acuerdo a cifras brindadas por el propio Gobernador la ocupación hotelera en Mazatlán alcanzó cerca del 85 por ciento de su capacidad, de acuerdo a datos preliminares.