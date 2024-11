Reporta Gobierno de Sinaloa inversión en mil 500 obras públicas, en tercer Informe de Gobierno

Más de 5 mil 554 millones de pesos fueron utilizados en mil 500 obras públicas para Sinaloa, detalló el Secretario de Obras Públicas, Raúl Francisco Montero Zamudio, sobre el tercer informe de Gobierno de Rubén Rocha Moya.

En entrevista en Noticiero Noroeste, el funcionario indicó que son nuevos tramos carreteros, rehabilitación de carreteras, introducción de agua potable, drenaje, espacios deportivos y mejoramiento urbano.

A pregunta expresa de las razones por las que el documento habla de obras que no han concluído, dijo que hay obras como el tramo carretero en La Ilama, de 38 kilómetros con un avance de 14 kilómetros y que la idea es concluirlo antes de que termine la administración de Rocha Moya.

Por otra parte, ola de violencia que afecta a Sinaloa desde hace más de dos meses y medio, no ha permeado o retrasado la construcciones de obras en la entidad, aseguró.

“No he tenido reporte de un frente de trabajo en el que no pueda trabajar, en el que yo le tenga que informar a Seguridad Pública que no pueda avanzar por estar inhabilitado”.

Señaló que en la construcción de obras relacionadas al agua potable y drenaje, que fueron 69 obras y 144, respectivamente, hubo ciertos retos con los que se encontró la dependencia, como la molestia que puede causar a su construcción a la ciudadanía, por los olores.

Puntualizó que este tipo de obras fueron realizadas en municipios como Mazatlán y Culiacán.

Para evitar conflictos de interés y garantizar a la ciudadanía que la dependencia realiza procesos de adjudicación adecuados, el Secretario dijo que el 90 por ciento de las obras son realizadas por licitación pública, asimismo, dijo que las sesiones del Comité de Obras, encargado de llevar a cabo el proceso de contratación, son grabadas y publicadas en un canal de Youtube, el cual no mencionó.