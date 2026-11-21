El Gobierno de Sinaloa informó que la situación de seguridad en Guasave está bajo control y que elementos del grupo interinstitucional mantienen operativos en puntos carreteros, zonas urbanas y rurales del municipio.
A través de un comunicado, la administración estatal señaló que las labores de este viernes están enfocadas en restablecer la movilidad y permitir que la población retome sus actividades.
“Hasta el momento, el grupo interinstitucional de seguridad nos ha informado que se mantienen en tareas en campo. No se reportan bloqueos carreteros, la situación está bajo control y es atendida por los tres órdenes de gobierno”, indicó.
Sobre los vehículos que permanecen en algunas vialidades y carreteras tras los hechos violentos registrados en la región, el Gobierno estatal informó que se realizan trabajos para retirarlos y facilitar la circulación.
“La prioridad es cuidar a la población”, sostuvo la administración encabezada por la Gobernadora Graciela Domínguez Nava.
Asimismo, reiteró que mantiene coordinación con el Gobierno federal y que continuará con la estrategia de seguridad que, de acuerdo con el comunicado, busca favorecer la pacificación de Sinaloa.