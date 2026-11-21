El Gobierno de Sinaloa informó que la situación de seguridad en Guasave está bajo control y que elementos del grupo interinstitucional mantienen operativos en puntos carreteros, zonas urbanas y rurales del municipio.

A través de un comunicado, la administración estatal señaló que las labores de este viernes están enfocadas en restablecer la movilidad y permitir que la población retome sus actividades.

“Hasta el momento, el grupo interinstitucional de seguridad nos ha informado que se mantienen en tareas en campo. No se reportan bloqueos carreteros, la situación está bajo control y es atendida por los tres órdenes de gobierno”, indicó.