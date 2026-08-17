$!Reporta PC Culiacán 25 pasajeros del transporte público rescatados durante contingencia por lluvias

La Coordinación Municipal de Protección Civil de Culiacán reportó dos unidades del transporte público urbano varadas en distintos puntos de la ciudad, de los cuales rescataron a 25 pasajeros que estaban en su interior. De acuerdo con la dependencia, ambos autobuses estaban adscritos a la ruta Ruiz Cortines, y quedaron varados en arroyos de la colonia Pemex, del primero evacuaron a 10 usuarios; mientras que el segundo, estancado entre la calle Hilario Medina y Sexta, rescataron a otras 15 personas.

Como consecuencia de la tormenta que azotó este lunes a la capital sinaloense, también fueron reportados dos árboles caídos. El primero fue entre las calles Narciso Mendoza y avenida Rey Gaspar, en la colonia 6 de Enero, que además afectó un poste de una empresa de telecomunicaciones, por lo que el reporte fue canalizado a las áreas correspondientes.

El segundo árbol se ubicó sobre la avenida Diego Fernández de Proaño, en la colonia San Rafael, donde además se registró un alto nivel del cauce del agua. Personal de Protección Civil detectó también dos postes dañados. Uno de madera que se encontraba a punto de caer en la entrada de las oficinas del Centro Penitenciario de Aguaruto, sobre Calzada Aeropuerto; el otro estaba quebrado e inclinado hacia la vialidad en el cruce del bulevar Pedro Infante Cruz y Calzada Aeropuerto, sostenido por el cableado, por lo que se canalizó el reporte a la Comisión Federal de Electricidad.

Los puntos de encharcamientos más graves se detectaron en el crucero de la avenida Nicolás Bravo y calle Mérida, en la colonia Cañadas, a un costado del IMSS; en Camino del Real número 5355 y avenida Artículo 112, en la colonia Casas Lindas; en calle Eletropo, colonia Bugambilias; y en el cruce del bulevar San José y Canal 7, en el fraccionamiento Valles del Sol.

Acerca del nivel de canales y arroyos, autoridades informaron que el canal pluvial del bulevar Villa Ledozon y avenida Villa Castilla, en Villas del Río, registró alrededor del 20 por ciento de su capacidad, mientras que el arroyo de Bacurimí también se encontraba al 20 por ciento.