Reporta Protección Civil saldo blanco durante Día de Muertos en Sinaloa

El operativo de Protección Civil por las celebraciones de Halloween y Día de Muertos concluyó con saldo blanco en Sinaloa, pese a la alta movilidad de personas y vehículos registrada durante los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre.

El director del Instituto de Protección Civil de Sinaloa, Roy Navarrete Cuevas, informó que durante estas fechas se contabilizó una afluencia aproximada de 230 mil vehículos en todo el estado, además de una importante movilización de personas.

“Hubo mucha visita, lo que es en todo el estado, el día 31, que pues se llevó a cabo una actividad aquí en el Estado de Sinaloa sin complicaciones, mucho movimiento, afortunadamente saldo blanco”, expresó.

Detalló que durante el operativo se reportaron 38 atenciones médicas por diferentes situaciones, entre ellas golpes de calor, caídas, crisis hipertensivas y picaduras de abeja.

Precisó que los casos atendidos fueron menores y no representaron incidentes de gravedad.

Como parte de las acciones preventivas, también se realizaron siete delimitaciones de áreas y se verificaron 30 puestos comerciales, además de algunas instalaciones de gas LP.

Navarrete Cuevas señaló que, de acuerdo con la percepción de las autoridades, este año hubo más personas en movimiento durante las celebraciones en comparación con otros periodos; sin embargo, aclaró que todavía no cuentan con las cifras para establecer una comparación precisa.

“Nosotros sí notamos más personas, más movimiento en estas fechas. Todavía no tenemos el comparativo del año pasado, al ratito vamos a analizar junto con los diferentes departamentos”, indicó.

Destacó que, pese a la concentración de visitantes y el desplazamiento de vehículos en distintos puntos de Sinaloa, las actividades se desarrollaron sin complicaciones mayores.