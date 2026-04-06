Reporta Protección Civil saldo blanco en la mayoría de municipios durante operativo de Semana Santa en Sinaloa

El director del Instituto Estatal de Protección Civil, Roy Navarrete Cuevas, informó que el operativo de Semana Santa en Sinaloa registra resultados mayormente positivos, con saldo blanco en diversos municipios del Estado.

Entre las localidades sin incidentes mayores destacan Ahome, El Fuerte, Choix, Juan José Ríos, Guasave, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato, Culiacán, Eldorado, Elota, San Ignacio, Concordia, Rosario y Escuinapa.

En Sinaloa durante Semana Santa se presentaron asesinatos y accidentes durante Semana Santa, pero quedaron fuera del conteo del Gobierno de Sinaloa pues no ocurrieron en zona turística.

No obstante, se reportó un fallecimiento en Badiraguato, donde una persona perdió la vida tras intentar cruzar un río.

De acuerdo con las autoridades, el hecho no ocurrió en un contexto recreativo, aunque el Gobierno del Estado lamentó el deceso.

Asimismo, en Mazatlán continúa la búsqueda de un menor de 15 años que fue reportado como desaparecido.

Se desplegó un operativo inmediato con apoyo de helicópteros, drones, embarcaciones y personal especializado, el cual se reanudó desde temprana hora de este lunes.

En cuanto a incidencias, Protección Civil contabilizó 913 atenciones relacionadas con heridas, golpes, quemaduras por contacto con agua mala y picaduras de mantarraya.

Además, se realizaron 81 rescates acuáticos, cifra que supera significativamente los 28 registrados durante el mismo periodo del año anterior, situación atribuida al fenómeno de mar de fondo.

En materia de emergencias, se efectuaron 39 traslados, 37 atenciones por accidentes y 176 apoyos diversos, acumulando un total de mil 244 servicios.

También se reportaron 622 personas lesionadas.

Pese a estos incidentes, las autoridades estatales consideran que, hasta el momento, el balance general del operativo de Semana Santa es positivo, destacando la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno y la labor de los cuerpos de auxilio.