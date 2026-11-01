Reporta Protección Civil saldo sin mayores incidentes en panteones de Culiacán

El operativo de vigilancia y atención en panteones de Culiacán con motivo del Día de Muertos ha transcurrido sin mayores incidentes, informó Jesús Bill Mendoza Ontiveros, titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil.

El funcionario señaló que, como parte del despliegue, se han brindado atenciones médicas a personas que presentan fatiga y cansancio, además de delimitar zonas de riesgo por la presencia de abejas.

También se ha apoyado a personas adultas mayores que requieren traslado dentro de los cementerios.