Reporta Protección Civil saldo sin mayores incidentes en panteones de Culiacán

El operativo de vigilancia y atención en panteones de Culiacán con motivo del Día de Muertos ha transcurrido sin mayores incidentes, informó Jesús Bill Mendoza Ontiveros, titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil.
El funcionario señaló que, como parte del despliegue, se han brindado atenciones médicas a personas que presentan fatiga y cansancio, además de delimitar zonas de riesgo por la presencia de abejas.
También se ha apoyado a personas adultas mayores que requieren traslado dentro de los cementerios.
“En general ha transcurrido de manera armoniosa, de manera muy ordenada por parte de los ciudadanos”, expresó.
Mendoza Ontiveros indicó que el operativo continúa como parte del plan implementado para estas fechas, con la participación coordinada de corporaciones de seguridad pública municipales y estatales, así como de instancias federales y estatales.
Añadió que estas acciones se realizan por instrucciones de la Presidenta Municipal, con el propósito de mantener el orden y atender cualquier situación que pudiera presentarse durante las visitas a los cementerios.