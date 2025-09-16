Reporta Rocha Moya saldo blanco en celebraciones de Independencia en Sinaloa

El Gobernador Rubén Rocha Moya reportó saldo blanco en las celebraciones del Día de la Independencia que se realizaron en Sinaloa.

El Mandatario estatal refirió que en los festejos oficiales no se registraron incidentes.

En Culiacán, el acto encabezado por el Gobernador fue un evento protocolario sin convocatoria masiva debido a la violencia que enfrenta el estado. Este 2025 es el segundo año consecutivo que ocurre la suspensión del evento.

El Gobierno de Sinaloa llenó la explanada del Palacio de Gobierno con cadetes de la Universidad del Policía, y acudieron al menos 20 personas civiles con banderas nacionales.

”Cumplimos con la obligación de celebrar la Independencia. El saldo de los municipios donde sí hubo todo estuvo muy bien. No tenemos ningún reporte, ningún incidente que haya ocurrido”, dijo.

Rocha Moya negó que la cancelación del evento masivo correspondiera a una amenaza en su contra, y señaló que el evento fue cancelado por la situación general de inseguridad del estado.

”Tuve miedo de alguna provocación, algún tema cualquiera que te genere algún desconcierto en una concentración y digo, no podemos poner en riesgo a la ciudadanía y más vale la prudencia y que lo valore la ciudadanía que es lo mejor”, mencionó.