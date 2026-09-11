Reporta Salud Sinaloa reporta disminución en hospitalizados por heridas de bala

La Secretaría de Salud actualmente registra una disminución en el número de personas hospitalizadas por heridas de bala, aseguró el Secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo.

Indicó que el promedio pasó de entre 24 y 25 pacientes que llegaron a atender diariamente en los periodos de mayor demanda, ahora se encuentran alrededor de 15.

“Las emergencias se están atendiendo y lo que puedo decir es que al día de hoy, hemos tenido una disminución importante del número de hospitalizados por heridas de arma de fuego”, comentó.

“Eso es algo que hemos venido desde la última semana... y que a pesar que manejábamos cifras de 24, de 25 (heridos), ahorita estamos en 15”.

Indicó que en medio de la crisis de violencia, que se ha extendido a dos años, han tenido que ajustar protocolos, crear espacios de atención y reforzar la coordinación entre hospitales para atender a personas lesionadas por arma de fuego.

“Estos dos años de contingencia que hemos tenido, nos ha permitido aprender de cómo abordar el tema de la violencia, porque aunque violencia siempre ha existido, pues quizás las connotaciones van cambiando”, señaló.

González Galindo explicó que entre los cambios implementados está la creación de los espacios denominados Código Plata, así como la actualización de protocolos para atender a las víctimas y una mayor coordinación entre unidades médicas públicas y privadas.

“Nos ha permitido aprender, reestructurarnos, crear nuevos espacios, como son los espacios Código Plata, identificar y hacer mejores protocolos para atender a las víctimas y hacer una mejor interrelación con las unidades, tanto públicas como privadas”, dijo.

El Secretario señaló que durante este periodo también fue necesario contratar personal para atender necesidades específicas derivadas del incremento de pacientes lesionados.

No obstante, indicó que hospitales como el Hospital General de Culiacán ya contaban con personal médico y de enfermería con experiencia en la atención de personas heridas por arma de fuego.

Respecto al presupuesto, aseguró que hasta ahora no ha representado una dificultad mayor, debido a que tanto el Gobierno estatal como la Federación han mantenido el respaldo a los hospitales.

“El tema de presupuesto no ha sido una dificultad mayor, afortunadamente, Pues los gobernadores han estado han estado aportando, han estado fortaleciendo, la Federación ha hecho lo propio”.

González Galindo advirtió que, pese a la reducción, la Secretaría de Salud no considera superada la situación.

“No cantamos victoria, obviamente ahí es un proceso bastante complejo aún”, expresó.