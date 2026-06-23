Reporta Salud tres personas lesionadas por hechos violentos; un menor fue atendido en Cruz Roja

La Secretaría de Salud de Sinaloa reportó que este lunes al menos tres personas resultaron lesionadas relacionadas con hechos violentos registrados en distintos puntos del Estado, entre ellas un menor de edad que fue atendido en la Cruz Roja tras resultar herido en Alturas del Sur.

El Secretario Cuitláhuac González Galindo informó que el menor recibió atención médica de emergencia y posteriormente fue retirado por sus familiares para continuar su atención en otro lugar no identificado por las autoridades sanitarias.

De acuerdo con los reportes recibidos por la dependencia, el niño no presentaba heridas de gravedad y la lesión que sufrió habría sido provocada por una esquirla.

El funcionario señaló que, hasta el momento, no existe registro de que el menor haya ingresado a algún hospital público del Sector Salud.

Asimismo, informó sobre una adolescente de 16 años lesionada por arma de fuego en Villa Juárez.

La joven presentaba heridas en una extremidad inferior, entre la zona de la pierna y el tobillo, aunque se mantenía estable al momento del reporte.

Además, tiene registro de un hombre de 33 años que recibió una herida de bala en una mano mientras se encontraba en un expendio.

González Galindo indicó que los datos con los que cuenta la dependencia provienen de los reportes médicos iniciales y que corresponde a las autoridades ministeriales determinar las circunstancias de cada caso.

Respecto a otros hechos reportados en las últimas horas, señaló que aún no contaba con información confirmada sobre una mujer presuntamente lesionada en Alturas del Sur ni sobre una joven que acompañaba a una persona fallecida en otro incidente.