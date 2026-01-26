Reporta Sebides reducción de pobreza y avances en infraestructura social durante 2025 en Sinaloa

El secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Omar Alejandro López Campos, compareció ante el Congreso del Estado para rendir cuentas sobre las acciones y resultados alcanzados en 2025 en materia de política social, combate a la pobreza y desarrollo sustentable, en cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027.

Durante su mensaje inicial, el funcionario sostuvo que la política social del actual gobierno estatal se ha reorientado hacia la justicia distributiva y la atención prioritaria de los sectores históricamente rezagados, en coordinación con las estrategias federales.

“La política social del Gobernador ha roto con un pasado ominoso de estructuras corporativas plagadas de corrupción y privilegios que tenían capturada la provisión de bienes y servicios públicos. Ese quiebre no fue retórico ni simbólico, sino una redefinición de prioridades y de la orientación del gasto público”, expresó López Campos.

En ese contexto, destacó la implementación de la pensión universal para personas con discapacidad permanente, política que habría colocado a Sinaloa a la vanguardia nacional en materia de programas sociales.

“Desde el inicio de esta administración se tomó la decisión de alinear las políticas estatales de combate a la pobreza con las del Gobierno de México. Por ello, Sinaloa se convirtió en la primera entidad del país en garantizar la pensión universal para personas con discapacidad permanente de cero a 64 años de edad”, señaló.

El titular de Sebides detalló que durante 2025 se otorgó un apoyo bimestral de 3 mil 200 pesos a 34 mil 206 personas beneficiarias, mediante depósitos directos a las tarjetas del Banco del Bienestar, lo que representó una inversión superior a los 328 millones de pesos.

Al referirse a los resultados en materia de pobreza, López Campos indicó que los datos oficiales reflejan una mejora en las condiciones de vida de la población sinaloense.

“La medición de pobreza multidimensional 2024, publicada en 2025, muestra que Sinaloa registró una reducción de 4.6 por ciento en los niveles de pobreza en comparación con 2022, lo que se traduce en 135 mil 111 personas que salieron de esa condición”, expuso.

En infraestructura social básica, informó que durante 2025 se realizaron 22 obras con una inversión superior a 209 millones de pesos, destinadas a garantizar servicios como agua potable, drenaje, electrificación y urbanización. A ello se sumó una inversión tripartita superior a 143 millones de pesos a través del programa Proagua en 11 municipios del estado.

Respecto a la atención a comunidades indígenas, el secretario reportó la realización de más de mil acciones, así como talleres de capacitación productiva y apoyos al emprendimiento. También detalló la atención a emergencias derivadas de inundaciones, sequía e incendios forestales, mediante asistencia humanitaria y programas emergentes.

En el rubro de atención a juventudes, informó sobre ferias de empleo, cursos de capacitación laboral, conferencias y acciones de voluntariado ambiental, además de apoyos a estudiantes a través de programas de comedores juveniles.

Durante la comparecencia, la diputada Angélica Díaz Quiñónez, del Partido Sinaloense, cuestionó la suficiencia y focalización de la inversión en infraestructura social básica, especialmente ante la creación de los municipios de Juan José Ríos y Eldorado.

En respuesta, López Campos explicó el mecanismo de distribución de recursos federales y estatales para atender las necesidades de mayor rezago.

“El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social baja a Sinaloa por dos vertientes: una que llega directamente a los municipios y otra que se ejerce a nivel estatal. La distribución se realiza con base en análisis estadísticos que identifican los niveles de vulnerabilidad de cada municipio”, explicó.

Añadió que, en el caso específico de Juan José Ríos, durante 2025 se ejecutaron nueve obras de rehabilitación de redes de drenaje sanitario, cárcamos y líneas de presión, con inversiones que superaron los 20 millones de pesos.

Finalmente, el secretario informó sobre las acciones para atender el desplazamiento forzado interno, la regularización de 9 mil 114 títulos de propiedad y la firma de un convenio con el Gobierno federal para impulsar 56 mil acciones de vivienda digna en Sinaloa.