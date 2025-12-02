Reporta Secretaría de Salud 29 personas hospitalizadas por heridas de bala en Sinaloa

En Sinaloa se mantienen hospitalizadas a 29 personas lesionadas por arma de fuego en diferentes instituciones del Estado, informó el secretario de Salud Cuitláhuac González Galindo.

De acuerdo con sus declaraciones, los pacientes se encuentran distribuidos entre hospitales públicos y un hospital privado. Los pacientes corresponden a diferentes hechos y enfrentan situaciones de salud distintas.

“Ahorita, en este momento, tenemos hospitalizados en todos los hospitales. Tenemos 29 personas. Tenemos un paciente hospitalizado en un hospital privado y las 28 personas restantes se encuentran en Secretaría de Salud, en IMSS Bienestar, Hospital General y en el ISSSTE también tenemos y en el IMSS tenemos otro tanto”, explicó.

El Secretario precisó que entre los pacientes no hay menores de edad actualmente pues señaló que el menor tiene 18 años.

González Galindo confirmó que, además del número total de personas internadas, existe una disminución sostenida en los ingresos recientes por heridas de bala.

El funcionario explicó que la mayoría de los pacientes tienen varios días hospitalizados y que no se han registrado ingresos recientes.

“Yo pienso que las últimas 3 semanas hemos notado ya un descenso más. Así es, más descenso en la en en el número de casos. Creo que en agosto creo que tuvimos un repunte y de ahí en adelante ha habido una tendencia a la baja”, mencionó.

Desde que inició la crisis de seguridad en Sinaloa el pasado 9 de septiembre de 2024 han repuntado los casos de personas heridas de bala en hospitales del estado, algunas de ellas sobrevivientes de ataques directos.

A finales de agosto se registraron diversos ataques a hospitales en los que presuntamente civiles armados buscaban asesinar a pacientes, ante ello la Secretaría de Salud de Sinaloa ha activado el protocolo “Código Plata” en hospitales públicos.

Se han implementado medidas de seguridad como cámaras de vigilancia y puertas magnéticas con acceso biométrico, así como la credencialización del personal. El objetivo es garantizar la seguridad de trabajadores de la salud y pacientes.

El “Código Plata” es un protocolo nacional para responder ante situaciones de violencia en hospitales. En el último año, se han registrado seis ataques en hospitales de Sinaloa, uno de ellos en el Hospital Civil, donde cuatro personas fallecieron y varias resultaron heridas.