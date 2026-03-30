Reporta Secretaría de Salud alta médica de minero rescatado en Rosario

El secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, informó que fue dado de alta el minero de 44 años de edad que requirió atención médica tras haber sido rescatado de una mina en el municipio de Rosario.

El también director de los Servicios de Salud señaló que el paciente egresó en buenas condiciones generales, presentando únicamente un cuadro de deshidratación leve, sin mayores complicaciones.

“Se dio de alta el minero, se va en buenas condiciones; es un masculino de 44 años. Se le brindaron datos de alarma por si requiere reingresar, pero en general se encuentra bien, únicamente presentó una deshidratación leve”, expresó.

Asimismo, el funcionario indicó que continúan activos los protocolos de rescate de los tres mineros que permanecen atrapados. En estas labores participa el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) de la Secretaría de Salud, en coordinación con otras instancias de atención y auxilio.

Detalló que actualmente se mantienen dos unidades de CRUM en el municipio de Rosario, trabajando de manera conjunta con Protección Civil y demás cuerpos de emergencia, con el objetivo de brindar atención inmediata y realizar los traslados médicos necesarios en cuanto se logre el rescate de los mineros restantes.

La Secretaría de Salud reiteró su compromiso de mantener la atención oportuna y coordinada ante esta situación.