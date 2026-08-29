Reporta Secretaría de Salud como estables a madre buscadora y a su hija tras ataque armado

La Secretaría de Salud de Sinaloa reportó como estables a Alma Rosa Rojo y a su hija Yesenia, quienes resultaron heridas durante un ataque a balazos registrado este sábado en Culiacán.

El titular de la dependencia, Cuitláhuac González Galindo, informó que ambas mujeres presentan heridas de arma de fuego en las extremidades y reciben atención médica.

“Estamos enterados de que llegaron con herida de arma de fuego en extremidades, tanto Alma Rosa y la señora Yesenia Martínez”, señaló.

El funcionario explicó que hasta el momento no cuentan con información médica precisa para determinar qué partes del cuerpo fueron afectadas.

“Se comenta que son extremidades, lo cual pueden ser brazos o piernas. Sin embargo, no tenemos todavía datos o algún documento que nos informe bien cuáles son las zonas afectadas”, indicó.

González Galindo agregó que ambas permanecen bajo resguardo de elementos de seguridad mientras reciben atención médica.

Alma Rosa Rojo es integrante del colectivo de búsqueda Voces Unidas por la Vida. Ella y su hija Yesenia fueron atacadas cuando viajaban a bordo de un vehículo en Culiacán en el que también iban tres menores de edad, sus nietos.