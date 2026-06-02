Reporta sector restaurantero alza de entre el 25 y 30% en ventas durante mayo: Canirac

El sector restaurantero cerró el mes de mayo con un balance positivo en sus operaciones, registrando un incremento en ventas de entre el 25 y el 30 por ciento en comparación con el mes anterior.

A pesar de no contar aún con una cifra específica de la derrama económica total, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Karla Fernanda García Beltrán, destacó que este periodo ha sido un ejercicio de resiliencia y unidad para fortalecer la economía local.

“Si lo comparamos al mes anterior de este mismo año, hubo un aumento entre el 25 y 30 por ciento en general”, informó García Beltrán.

Pese al repunte en el consumo, la industria enfrenta retos y entre las principales preocupaciones del gremio se encuentran la inflación, los costos de insumos, la inseguridad y las nuevas dinámicas de consumo de los comensales.

Al ser un sector que no es de primera necesidad, sino de convivencia social, cualquier movimiento económico o social impacta directamente en sus ingresos.

“Nosotros lo que estamos brindando es un espacio social, un espacio de convivencia y creamos La Paz”, compartió.

Señaló que los restaurantes son pilares fundamentales no solo en lo económico, sino también en lo cultural y social de la ciudad.

Con la llegada de junio, los restauranteros se alistan para lo que consideran el último estirón del primer semestre del año.

“El primer semestre que ya estamos a punto de cerrar es nuestro último estirón para poder sacar los mejores rendimientos y poder soportar los meses que para nosotros son de vacas flacas”, señaló.

La estrategia se centra en aprovechar celebraciones clave como el Día del Padre y las graduaciones, ya sea recibiendo a las familias en sus establecimientos o brindando servicios de banquetes a domicilio.

Esta preparación es vital para generar los rendimientos necesarios que permitan soportar la próxima temporada, la cual califican como de vacas flacas.

Según la dirigencia de Canirac, las condiciones actuales sugieren que este periodo de baja actividad será particularmente difícil, por lo que buscarán aprovechar todas las plataformas disponibles para promover su oferta gastronómica y mantener la estabilidad del gremio.