Reporta Sepyc ausentismo del 45% en escuelas de Sinaloa por ‘puente’

La Secretaría de Educación Pública y Cultura informó que el lunes se registró apenas un 55 por ciento de presencialidad en las escuelas de Sinaloa, luego de que padres de familia decidieran tomar un puente de manera extraoficial.

A pesar de que el calendario escolar marcaba el día como hábil, la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, reconoció una baja considerable en la asistencia, señalando que las actividades se normalizarán este miércoles, dado que el martes sí es considerado inhábil según el calendario escolar.

“Tuvimos un una baja, hay que reconocerlo que sí tuvimos una baja, tuvimos alrededor de un 55% de presencialidad, lo cual nos da cuenta no solo el hecho de nuestros maestros estuvieron atentos, pero sin embargo padres y madres toman esto como hoy es un día inhábil para la comunidad escolar, toman un puente”, indicó.

Ante la preocupación por hechos violentos registrados recientemente en zonas céntricas, aseguró que se mantiene una estrecha coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública para generar entornos seguros.

Destacó que, previo a este ausentismo por el puente, las escuelas habían mantenido niveles de asistencia del 89 por ciento, lo que refleja una construcción de confianza con las familias sinaloenses.

Con el incremento de las temperaturas en la entidad, la SEPyC reportó que actualmente 34 planteles educativos enfrentan problemas críticos de suministro eléctrico y bajones de energía que afectan el uso de aires acondicionados.

Entre las escuelas con mayores afectaciones en Culiacán se encuentran la Secundaria Federal 1, donde colapsó el suministro de energía, y la Federal 3.

Estos casos ya han sido canalizados al Instituto de Infraestructura Educativa para su atención inmediata.

Ante esta situación, algunos planteles han implementado medidas de contingencia como ajustar el horario con clases de las 08:00 a las 11:00 horas.

Otra recomendación es evitar las actividades al aire libre entre las 12:00 y las 16:00 horas o realizarlas bajo techumbre muy temprano.

También informó que no se descarta el regreso a clases en línea si la afectación del plantel lo amerita.

”Hemos tenido una estrecha relación con la comunidad educativa y con la coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública, con el ánimo justamente de construir confianza con las familias de Sinaloa y otorgar las garantías necesarias en los entornos escolares seguros” señaló.

La dependencia confirmó que el próximo 15 de mayo, Día del Maestro, habrá suspensión de labores para realizar la entrega de reconocimientos por 30 y 40 años de servicio.

Respecto al 10 de mayo, al caer en domingo, no se prevé ninguna afectación a las actividades escolares.

se dio a conocer que este jueves, en la reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, se analizará la propuesta del Secretario de Educación federal, Mario Delgado, de modificar el calendario escolar con motivo del Mundial de Futbol.