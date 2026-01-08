$!Reporta Sinaloa que registra primer lugar en avance nacional vacunación contra influenza

CULIACÁN._ El Estado de Sinaloa se colocó en el primer lugar en avance nacional en la Campaña de Vacunación Invernal 2025–2026, específicamente en la aplicación de la vacuna contra la influenza.

El secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, informó que esta evaluación es realizada por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, donde Sinaloa alcanzó la primera posición con corte al 26 de diciembre de 2025.

“Sinaloa ha sido reconocido recientemente como el estado que mejor ha cumplido con la campaña de vacunación invernal, donde hemos garantizado una cobertura de vacunación a nuestra población bastante importante, y por ende, siguiendo las indicaciones del doctor Rubén Rocha Moya , todas las jurisdicciones sanitarias, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud en todo el estado, trabajaron fuerte para que hoy sea un hecho el reconocimiento”, dijo.