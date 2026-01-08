$!Reporta Sinaloa que registra primer lugar en avance nacional vacunación contra influenza

CULIACÁN._ El Estado de Sinaloa se colocó en el primer lugar en avance nacional en la Campaña de Vacunación Invernal 2025–2026, específicamente en la aplicación de la vacuna contra la influenza.
El secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, informó que esta evaluación es realizada por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, donde Sinaloa alcanzó la primera posición con corte al 26 de diciembre de 2025.
“Sinaloa ha sido reconocido recientemente como el estado que mejor ha cumplido con la campaña de vacunación invernal, donde hemos garantizado una cobertura de vacunación a nuestra población bastante importante, y por ende, siguiendo las indicaciones del doctor Rubén Rocha Moya , todas las jurisdicciones sanitarias, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud en todo el estado, trabajaron fuerte para que hoy sea un hecho el reconocimiento”, dijo.
Desde el inicio de la campaña, en el mes de octubre, se han aplicado un total de 208 mil 830 dosis de la vacuna contra la influenza, lo que representa un avance del 82.6 por ciento de la meta establecida.
González Galindo destacó que este logro es resultado de las estrategias implementadas para acercar la vacunación a la población sinaloense, a través de centros de salud, hospitales, plazas públicas y diversas localidades del Estado.
Recordó que la Campaña de Vacunación Invernal se mantiene activa hasta el mes de marzo, periodo en el que también se aplican vacunas contra la influenza, Covid-19 y neumococo, por lo que exhortó a la población a acudir a vacunarse y protegerse contra estas enfermedades.