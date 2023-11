Transcurre con saldo blanco el desfile por el 113 aniversario del Día de la Revolución en Culiacán, informó el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Sergio Antonio Leyva López.

El titular de la SSPyTM indicó que el desfile del 20 de noviembre tuvo una afluencia aproximada de más de 12 mil personas, quienes disfrutaron de la celebración sin incidentes.

“El desfile se llevó a cabo con saldo blanco, no tuvimos ningún tema, hubo un buen resultado”, confirmó el Secretario.

La Secretaría ejecutó un operativo de resguardo que inició a partir de las 7:00 hasta las 12:00 horas del lunes, y comprendió el cierre de la avenida Álvaro Obregón, desde la calle Constitución a la General Rafael Buelna Tenorio.

Un total de 155 elementos desplegaron el protocolo de resguardo; 75 agentes de la Dirección de Vialidad y Tránsito que trabajaron en la periferia, más 80 oficiales de la Unidad de Policía Municipal Preventiva dentro de la celebración.

Sergio Antonio Leyva López negó que el cierre de la vialidad provocara embotellamientos, ya que cerraron las calles que conectan con la Obregón y redireccionaron el tráfico a la Juan Carrasco, así como la avenida Ruperto Paliza.

“Por eso es el personal de Tránsito, para que no se hiciera el caos vial, la ventaja que tuvimos es que hoy es un día que no hay clases, que no hay muchas actividades, y por eso es que no se hizo mucho embotellamiento”, explicó Leyva López.